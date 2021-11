Gestes à caractère sexuel: début du procès du fondateur de la Villa Ignatia

Certaines patientes ayant eu recours à l’aide offerte par la Villa Ignatia et son fondateur Ildebert Huard auraient eu droit à plus «d’égards» de la part du docteur, lequel est accusé d’avoir posé des gestes à caractère sexuel sur huit présumées victimes.

Corine (prénom fictif) avait 41 ans lorsqu’elle a eu besoin d’une thérapie pour régler un problème d’alcool à la suite d’une séparation en juin 2019.

Dans les premiers jours de sa thérapie, elle dit s’être fait «prendre une fesse» par Huard, qui lui a aussi «caressé les cheveux, les cuisses et les fesses», alors qu’elle se trouvait dans le bureau de l’homme de 92 ans.

«Dans le bureau, il m’a déjà demandé si les filles d’aujourd’hui faisaient des pipes... J’étais mal à l’aise. Moi, j’allais là pour me faire soigner, pas pour coucher avec un monsieur», a-t-elle ajouté.

Rendez-vous et permission

Elle mentionne que Huart lui a donné des «rendez-vous» pour l’amener au restaurant, et ce, à deux occasions. Des invitations qu’elle a toutefois déclinées en ne se présentant pas au point de rencontre.

«La deuxième fois, je me suis cachée dans la chambre d’un autre résident. Quand il m’a trouvée, il m’a sommée de retourner dans ma chambre», a raconté Corine au juge Mario Tremblay.

Dans les minutes qui ont suivi, elle a raconté à la cour que Huard s’était présenté dans sa chambre. C’est à cet endroit qu’il aurait pris la main de la dame pour la poser sur son pénis.

«Il m’a dit: “Touche-moi, touche-moi, c’est bon”, puis il a mis sa main sur ma vulve et il a touché mes seins», a-t-elle ajouté, précisant que deux autres résidents avaient été témoins de la scène.

N’en pouvant plus, elle est allée voir un intervenant à qui elle a tout raconté.

Dénonciation

«Il m’a dit que ce n’était pas la première fois qu’il entendait ce genre d’histoire, qu’il donnait sa démission sur-le-champ et il a ajouté: “Viens, on sort d’icitte.” Après, on a appelé la police», a-t-elle témoigné.

«Dans quel état étiez-vous?», a alors questionné la poursuivante, Me Geneviève Corriveau.

«J’étais en boisson. J’avais eu la permission, dans les jours précédents, d’aller manger avec mon ex-conjoint, pis j’en avais profité pour m’acheter une bouteille de vin», a dit la dame qui a payé 4500$ pour «une cure fermée» de 28 jours.

En contre-interrogatoire, l’avocate de la défense, Me Suzan Corriveau, a fait ressortir que le docteur trouvait «très triste» de voir un couple se séparer et qu’il désirait «aider» en proposant que la dame puisse aller manger «pour réparer le couple».

En tout, huit plaignantes devraient être entendues dans le cadre de ce procès qui devrait durer quatre semaines. C’est au début du mois de décembre que la défense se fera entendre.