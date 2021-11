Jackie Smith remporte son pari

Après une chaude lutte, c’est Madeleine Cloutier, colistière de Jackie Smith de Transition Québec, qui a battu Suzanne Verreault, une vétérane en politique municipale. Ce résultat dans Limoilou marque du coup l’arrivée de Jackie Smith à l’Hôtel de Ville.

Pendant la première partie de la soirée, Mme Verreault d’Équipe Marie-Josée Savard menait par une large avance sur sa plus proche adversaire. Toutefois, une fois que les résultats du vote anticipé eurent fini d’être comptabilisés, on a vu le vent tourner en faveur de Mme Cloutier.

Grâce au système de colistier, Mme Smith, cheffe de Transition Québec, pourra donc siéger à l’Hôtel de Ville, même si elle a été défaite au poste de mairesse.

« Je suis vraiment contente. Madeleine a été une colistière extraordinaire. Je suis tellement fière du travail qu’on a fait. J’ai hâte de commencer à représenter les citoyens de Limoilou », a déclaré Mme Smith.

Se mettre à la tâche

Dès le début de son mandat, la cheffe compte s’attaquer à la lutte contre les changements climatiques et à la crise du logement comme promis par Transition Québec au cours de la campagne. Son parti s’oppose au troisième lien, faut-il le rappeler.

Mme Smith a toujours cru que c’était possible pour le parti de faire une percée, surtout dans les dernières semaines où elle a senti un engouement des citoyens comme jamais auparavant.

Voix progressiste

« Nous étions pleins d’espoir pour notre projet. Les gens nous disaient “lâchez pas”. On a fait une autre sorte de politique, plus courageuse, plus transparente. C’est juste un début », a-t-elle ajouté.

Jackie Smith, 40 ans, avait tenté de se faire élire une première fois au conseil municipal dans le district de Limoilou en 2017.

Son parti, qui se veut la voix progressiste des citoyens en quête d’une meilleure justice sociale et d’un environnement plus vert, a reçu au cours de la campagne l’appui du Dr Amir Khadir, ex-député de Québec solidaire.

Au bar Le Drague, les militants gonflés à bloc ont promis d’être présents dans quatre ans. Sa colistière, Madeleine Cloutier, qui a mené la bataille dans Limoilou ne pouvait pas « rêver d’une meilleure campagne ».

« C’est un travail d’équipe. Mon but, c’était de faire rentrer une voix progressiste à l’Hôtel de Ville, d’amener ce discours-là dans l’espace public, d’environnement, d’urgence climatique et de justice sociale. C’était mon but et on l’a atteint. La réception des citoyens était fantastique », s’est réjouie Mme Cloutier.

