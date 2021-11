«Le bonheur»: Michel Charette se glisse dans la peau d’un enseignant au bout du rouleau

On dit qu’il ne sert à rien de fuir ses problèmes puisque ceux-ci nous pourchassent, peu importe où l’on va. C’est ce qui va se produire pour le personnage de Michel Charette dans la nouvelle comédie Le bonheur, dont les 10 épisodes de la première saison seront présentés à compter de janvier à TVA.

François Plante (Charette), qui est enseignant, décide de tout plaquer pour déménager à la campagne où il souhaite écrire un roman. Au bout du rouleau, il est en quête d’un équilibre qui pourrait rimer avec «sainte paix», mais parfois, quand l’on souhaite appliquer une recette toute faite et idéalisée, on provoque un sacré bordel.

L’équipe d’Aetios, la boite de production de Fabienne Larouche et de son conjoint Michel Trudeau, accueillait les médias au dernier jour de tournage de la série, lundi, aux Bergeries de L’Acadie, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour l’occasion, on tournait les dernières scènes de cette comédie écrite par François Avard, l’auteur derrière Les Bougon, c’est aussi ça la vie!, succès grinçant s’il en est un dans notre mémoire collective. Pour ce projet, Avard a écrit le scénario avec son complice Daniel Gagnon, lui-même un ancien professeur, comme le protagoniste principal.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est corrosif, c’est décapant, c’est "politically incorrect", c’est touchant, c’est drôle, j’ai souvent ri fort en lisant les textes», a dit Michel Charette, qui a tourné au cours des cinq dernières semaines sous la direction d’Alain DesRochers, avec ses principaux partenaires de jeu Sandrine Bisson et Sam-Éloi Girard, respectivement sa femme et son fils dans la série.

«Le bonheur, on court tous après ça, parce que les gens sont malheureux, et c’est ce qu’ils veulent dépeindre là-dedans; tout le monde essaie de trouver une porte de sortie et a un vide à remplir», a ajouté le comédien.

«En plus de la quête de bonheur, il y a toujours un manque de "cash" qui met de la pression sur le clan», a révélé pour sa part Sandrine Bisson.

Idéaliser le bonheur

François Avard a songé lui aussi à quitter le bruit de la ville quand il a souffert d’épuisement professionnel en 2010.

«Le plus gros problème du personnage de Michel Charette, c’est qu’il s’est fait une idée du bonheur, une idéalisation, mais tout vient contrarier ses plans», a résumé l’auteur, qui voulait avec Le bonheur frapper sur plein d’enjeux et «brasser la cabane».

Joël Lemay / Agence QMI

«La prudence qui devient presque naturelle dans le crayon, je trouve ça malheureux. On s’est dit, Daniel et moi: "on fonce, on dit tout ce qu’on a à dire".»

La productrice Fabienne Larouche est heureuse de retrouver la plume incisive de François Avard, 15 ans après la fin de la série Les Bougon et cinq ans après la sortie du film Votez Bougon.

«François Avard, c’est un observateur de la vie, de la nature humaine. C’est un cynique, un résiliant, un romantique aussi, bref il y en a pour tout le monde. C’est un peu comme Les Bougon quand la série est arrivée en ondes, ça a été un exutoire pour la population, et je pense que ça va être la même chose avec Le bonheur.»

Absence de Bruno Gagné dans «District 31»

Mme Larouche a confirmé que le sergent-détective Bruno Gagné va s’éclipser pendant un temps des intrigues de District 31 pour se remettre de sa dépression majeure. Cette pause dans la quotidienne d’ICI Radio-Canada Télé aura permis à Michel Charette de tourner les scènes du Bonheur.