Mobilisation pour sauver in extremis la serre de l’ancien zoo de Québec

Des citoyens fourbissent les armes afin de sauver in extremis la serre de l’ancien jardin zoologique de Québec, dont la démolition est prévue d’ici la fin de l’année.

Ils étaient une cinquantaine réunis lundi après-midi devant le bâtiment, vacant depuis une quinzaine d’années, afin de lancer un appel au gouvernement Legault et au nouveau maire de Québec, Bruno Marchand.

«Je suis indignée qu’un aussi beau projet qui a coûté aux contribuables 14 millions $ soit sous peu détruit si rien n’est fait», a martelé l’écosociologue Laure Waridel, de passage à Québec et impliquée dans le mouvement Mères au front, à l’origine de la mobilisation.

La militante réclame comme plusieurs qu’on rénove plutôt la serre afin d’en faire un lieu d’éducation aux enjeux environnementaux, alors que deux nouvelles écoles seront construites à proximité. «Le potentiel est immense et on enverrait la grue là-dedans?», a-t-elle lancé.

La députée solidaire Catherine Dorion, venue appuyée les citoyens, s’est quant à elle adressée au nouveau maire, Bruno Marchand. «C’est une serre qui est menacée, qui a failli passer dans le tordeur de l’indifférence des politiciens et vous pouvez venir la sauver», a-t-elle affirmé.

De son côté, le porte-parole de la Table de quartier d’Orsainville, Michel Lagacé, rétorque que la destruction de ce bâtiment enverrait un bien mauvais message aux enfants et à la population.

«C’est effrayant l’exemple qu’on va donner aux 2000 élèves qui s’en viennent dans les écoles (qui seront construites ici) par rapport au gaspillage et à la destruction de cet équipement éducatif et scientifique», a-t-il affirmé.

Ultimement, c’est le gouvernement du Québec qui est responsable d’assurer la survie de cette serre, affirme M. Lagacé, qui a participé à sa construction en 2002 à titre de biologiste.

Or au cabinet du ministre Jonathan Julien, qui est aussi député de Charlesbourg, on estime que la balle est désormais dans le camp du centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, qui est depuis tout récemment propriétaire de la serre et des terrains qui l’entourent.

La construction de deux nouvelles écoles «répond à un besoin prioritaire pour les citoyens de Charlesbourg» après 15 ans de tergiversations sur la deuxième vocation à donner à ce site, fait valoir son attachée de presse, Geneviève Tremblay.

Au centre de services scolaire, on rétorque n’avoir «ni le mandat ni les ressources» pour entretenir des infrastructures comme la serre indo-australienne, dont les coûts d’entretien se situent à environ 300 000 $ par année.

Le report des travaux de démolition, qui doivent débuter en novembre, pourrait retarder la construction des deux écoles, précise Sylvie Jacques, responsable des communications.

«Nous poursuivons notre analyse en vue de récupérer un élément symbolique de la serre pour l’intégrer à notre projet», a-t-elle précisé.

De son côté, le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, a demandé en campagne électorale de surseoir à la démolition de la serre, le temps de s’asseoir avec les acteurs impliqués afin de trouver une solution.