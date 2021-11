Nouveau traitement prometteur pour soigner l’insuffisance cardiaque

Un nouveau traitement utilisé par la première fois aux États-Unis pourrait changer la façon dont les médecins traitent l’insuffisance cardiaque en plus de redonner espoir aux personnes atteintes de cette maladie chronique.

On estime que plus de six millions de personnes aux États-Unis souffrent de cette condition qui empêche le cœur de pomper suffisamment de sang et d’oxygène dans le corps.

C’est notamment le cas de Robert Dye qui a été hospitalisé en octobre après avoir ressenti des essoufflements pendant quelques mois.

«Je ne pouvais me coucher sur le dos parce que je ne pouvais plus respirer la nuit», témoigne l’homme de 65 ans à CNN.

Son médecin lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque aiguë décompensée.

M. Dye a été le premier patient à recevoir le nouveau traitement qui consiste à stimuler un nerf dans le cœur avec des électrodes à l’aide d’un cathéter inséré dans une veine du cou.

«Je peux maintenant sentir mon cœur battre dans ma poitrine, chose que je ne ressentais pas avant», indique Robert Dye.

Selon les médecins, les études préliminaires montrent que le traitement peut augmenter l’intensité des battements de cœur pour qu’il puisse pomper plus de sang sans toutefois faire grimper le rythme cardiaque du patient.

«Les traitements traditionnels ne sont pas bien conçus pour augmenter la quantité de sang pompée par le cœur. Ceux qui sont disponibles présentement ont beaucoup d’effets secondaires», explique Dr Sitaramesh Emani, cardiologue au Ohio State University Wexner Medical Center.

Ce dernier ajoute que le traitement d’électrodes – qui est toujours à l’étude – favorise le fonctionnement naturel du cœur permettant aux médecins d’utiliser d’autres traitements et des médicaments en parallèle.

Quelques jours après l’opération, Robert Dye a dit pouvoir marcher une longue distance.

«Ça a donné une seconde vie à mon cœur. Si [le traitement] n’avait pas été fait, je ne serais pas ici aujourd’hui», pense M. Dye.

Les essais cliniques doivent se poursuivent dans les prochaines années dans ce centre hospitalier de l’Ohio. Les médecins espèrent pouvoir ensuite l’utiliser comme traitement régulier.

