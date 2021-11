Odell Beckham fils officiellement au ballotage

Les Browns de Cleveland ont officiellement placé le nom du receveur de passes Odell Beckham fils au ballotage, lundi.

C’est donc dire que les 31 autres équipes ont jusqu’à 16h, mardi, pour réclamer l’athlète de 29 ans. Dans l’éventualité où aucune équipe ne le réclame, une possibilité bien réelle selon le réseau ESPN, Beckham fils aura le loisir de choisir sa prochaine destination.

Le controversé receveur a d’ailleurs émis le désir de jouer pour une équipe qui prétend aux grands honneurs.

La situation entre la formation de l’Ohio et son joueur vedette s’est particulièrement envenimée au cours des derniers jours, alors que le paternel du second a publié une vidéo dans laquelle on peut voir «OBJ» se libérer d’un joueur défensif adverse à plusieurs reprises, sans toutefois être visé par le quart-arrière Baker Mayfield.

En six duels cette saison, Becham fils a attrapé 17 ballons pour 232 verges, sans franchir une seule fois la ligne des buts adverses.

