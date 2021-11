Parti populaire du Canada: un vote sur le leadership de Maxime Bernier aura lieu

Les membres du Parti populaire du Canada (PPC) se prononceront sur le leadership du chef et fondateur Maxime Bernier entre le 12 novembre et le 3 décembre prochain.

C’est ce qu’a fait savoir le parti dans un communiqué diffusé vendredi.

«Au cours des trois dernières années, le Parti populaire est passé de 0 % à 5 % du vote national et a dépassé le Parti vert, un parti de trente-cinq ans notre aîné, en votes bruts et en pourcentage du vote national», a fait savoir Maxime Bernier.

«Notre succès jusqu’à présent est impressionnant dans le contexte du système électoral uninominal à un tour et prouve que nos idées trouvent écho auprès des Canadiens. De plus grands succès nous attendent, et je veux un mandat de nos membres pour les réaliser», a-t-il plaidé à ses membres.

Maxime Bernier en était à sa deuxième tentative en tant que chef d’un nouveau parti. Il n’a toutefois pas réussi à se faire élire dans sa circonscription de Beauce, où il a été battu par le conservateur Richard Lehoux. M. Bernier y avait recueilli 18,2 % du vote, contre 48,3 % pour son opposant.

Au niveau national, le PPC a obtenu un meilleur score cette année, avec 840 993 bulletins, comparativement à 2019, avec 294 092 voix. Dans les mois précédant l’élection générale, M. Bernier avait fait campagne dans de nombreuses régions rurales et certaines villes au Canada anglais.

C’est d’ailleurs dans les Prairies et dans les provinces de l’Atlantique que le parti a obtenu ses meilleurs résultats.

Le vote sur l’avenir de M. Bernier sera ouvert uniquement aux personnes qui étaient membres du parti en date du 20 septembre dernier, jour du scrutin.

