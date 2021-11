Peter MacLeod souffre d’anxiété

Peter MacLeod s’est vu dans l’obligation de reporter la tournée de son nouveau spectacle solo Zen en kilt. Aux prises avec une anxiété grandissante à l’approche de la grande première, l’humoriste a décidé de prendre une pause et d’entreprendre une thérapie qui lui permettra d’être, effectivement, zen lorsqu’il remontera sur scène.

Il a beau avoir six spectacles solos à son actif et avoir vendu plus 900 000 billets au fil de sa carrière, cela n’empêche pas l’humoriste de vivre un grand stress à l’idée de remonter sur scène. Si Entourage et l’humoriste ont pris la décision commune de reporter la tournée de ce spectacle, c’est que l’anxiété à l’idée de remonter sur scène, après deux ans d’arrêt, était devenue paralysante. Au point de tout arrêter afin d’entreprendre une thérapie pour mieux comprendre ce qui lui arrive.

Bien que l’humoriste ait été transparent au sujet de la raison du report de son spectacle – dont le rodage devait se faire dans quelques semaines –, il préfère attendre que sa démarche soit un peu plus avancée avant d’en discuter en entrevue. Il soutient toutefois qu’il sera très à l’aise d’aborder la question publiquement lorsqu’il se sentira prêt. Il explique aussi que sa démarche visant à gérer son anxiété de performance et à mieux faire face à son approche de la scène porte déjà ses fruits.

L’humoriste remontera ensuite sur scène de façon graduelle, en participant tout d’abord à des événements privés et corporatifs à partir de cet hiver.

Les nouvelles dates de la tournée Zen en kilt sont encore inconnues. Les spectateurs s’étant procuré des billets sont invités à contacter la salle du spectacle afin de connaître la marche à suivre.