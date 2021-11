Prévenir la violence conjugale jusqu’en milieu de travail

Pour mieux identifier et aider les victimes avant qu'elles ne soient trop isolées, des organismes de lutte contre la violence conjugale souhaitent sensibiliser les gens à ce problème en milieu de travail.

«Le milieu de travail, des fois, c’est comme le dernier rempart contre l’isolement», souligne Claudine Thibaudeau, travailleuse sociale et responsable du soutien clinique à SOS violence conjugale.

Avec la pandémie, «de plus en plus» de personnes cherchent à soutenir des collègues qui semblent être dans des situations de violence conjugale, constate Mme Thibaudeau.

C’est d’ailleurs dans ce contexte que la Fondation Le Chaînon planche actuellement sur le programme Réagir, qui pourrait être officiellement lancé au printemps 2022. Il cherchera à informer de potentielles victimes et leurs collègues sur les signes avant-coureurs de situations de violence conjugale.

«Ce besoin-là, il existait déjà, mais on avait besoin de prendre un engagement ferme pour agir avant que les drames se produisent», soutient la directrice générale, Sylvie Bourbonnière.

Autre signe que cette sensibilisation est nécessaire, les appels à l’aide au Chaînon ont grimpé d’environ 40% depuis le début de la crise sanitaire, indique Mme Bourbonnière.

Le Chaînon rappelle également que selon l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, les féminicides ont bondi de 76% au Québec entre 2019 et 2020.

«On a eu une grande réflexion à la suite de tout ce qu’on a vécu à travers la pandémie comme organisation, mais aussi comme société. On s’est dit que c’était le moment d’agir. On veut faire plus, on veut aider mieux», souligne la directrice générale.

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale développe aussi depuis peu un programme semblable à Réagir, et les bienfaits des ateliers se feraient déjà sentir dans les entreprises.

«Dans certains cas, les employeurs peuvent changer le numéro de téléphone d’une victime, par exemple, si elle est harcelée par son conjoint qui l’appelle à tout moment sur les heures de travail [...] et changer son courriel, prévoir un accompagnement au stationnement», illustre Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement.

Rappelons que les différents types de violence peuvent venir sous forme d’intimidation, d’humiliation ou encore en menaçant de s’en prendre aux enfants.

Pour l’entourage, des absences nébuleuses, de rares sorties avec les collègues ainsi qu’une attitude craintive de la présumée victime sont parmi les signes à surveiller.

