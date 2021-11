Raiders: un joueur libéré pour avoir proféré des menaces de mort

Les Raiders de Las Vegas ont libéré le demi de coin Damon Arnette lundi, après qu’il eut proféré des menaces de mort dans une vidéo où il brandissait une arme à feu.

Cet athlète de 25 ans avait été l’un des deux joueurs que les Raiders avaient sélectionnés en première ronde du repêchage de 2020.

L’autre joueur choisi au premier tour de cet encan est le receveur de passes Henry Ruggs III, qui a été libéré la semaine dernière, après avoir été formellement accusé d’ivresse au volant ayant causé la mort.

Pour revenir à Arnette, le directeur général Mike Mayock a abordé la question en conférence de presse.

«Ce fut une décision très difficile, a indiqué le DG. Nous avons investi énormément de temps, d’efforts et de ressources pour l’aider dans plusieurs aspects de sa vie. Nous ne pouvons pas le soutenir après cette vidéo où on voit Damon avec un fusil et où il menace d’enlever la vie de quelqu’un.»

Limité à quatre parties, Arnette a réussi quatre plaqués et défendu une passe cette saison. Le jeune homme était principalement utilisé comme réserviste chez les Raiders.