Raymond Rougeau devient maire de Rawdon

L’ancien lutteur professionnel Raymond Rougeau a remporté ses élections, dimanche soir, et est désormais le maire de Rawdon, dans la région de Lanaudière.

Celui qui agissait comme maire suppléant depuis 2013 a balayé l’opposition, car lui et ses six conseillers ont raflé la totalité des sièges en jeu. L’ex-porte-couleurs de la World Wrestling Federation (aujourd’hui, la World Wrestling Entertainement) avait recueilli 60,87 % des voix, comparativement à 39,13 % pour sa rivale Chantal Grenier.

«Je suis tellement fier du travail effectué par toute mon équipe de conseillers et conseillères et par tous les bénévoles. Encore aujourd’hui, j’avais 24 téléphonistes pour faire sortir le vote. J’ai été le maître d’œuvre de toute la campagne, j’avais un plan de match et je suis fier de n’avoir jamais dérogé à mon plan. Il y a eu de la désinformation au cours de la campagne et je m’en suis aperçu en faisant du porte à porte. Les choses que je pouvais entendre...même moi je n’aurais pas voté pour moi! Alors nous avons dû travailler très fort mon équipe et moi, sur le terrain, afin de corriger le tir. Mais je suis fier de dire qu’on a fait une campagne propre et positive», a commenté le vainqueur dans une entrevue livrée au chroniqueur de la chaîne TVA Sports Patric Laprade.

Rougeau, 66 ans, est impliqué dans l’administration municipale depuis le début du siècle, ayant été élu cinq fois comme conseiller à partir de 2002. Il remplacera Bruno Guilbault, qui avait choisi de ne pas tenter sa chance de nouveau.

