Russell Wilson de retour au jeu

Opéré à un doigt le 15 octobre dernier, le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson pourra effectuer un retour au jeu dimanche contre les Packers de Green Bay.

Le pivot, qui a donc raté trois parties des siens, a en effet repris l’entraînement lundi avec ses coéquipiers en vue de ce duel de la 10e semaine d’activités de la NFL avec l’appui du Dr Steve Shin.

«Il s’agit d’un territoire inexploré pour moi; je n’ai jamais vu durant ma carrière une blessure si grave à la main forte d’un quart-arrière de la NFL. Or, je n’ai jamais rencontré un joueur si engagé dans sa thérapie postopératoire et ayant autant de conviction pour revenir au même niveau, sinon à un plus haut, qu’avant la blessure, a indiqué le spécialiste dans un communiqué. Je suis absolument émerveillé par son progrès, tellement que je peux lui donner avec confiance le feu vert pour un retour complet sans aucune réserve.»

En cinq parties cette saison, Wilson a complété 72 % de ses passes pour 1196 verges, 10 touchés et une interception.

