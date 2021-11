Un changement qui a transformé les Blackhawks

Seulement deux équipes se trouvent derrière le Canadien de Montréal au classement général et l’une d’entre elles, les Blackhawks de Chicago, ont pris les grands moyens pour se sortir du profond fossé dans lequel ils sont coincés.

• À lire aussi: Jonathan Drouin absent de l’entraînement

Tout comme le Tricolore, la formation de l’Illinois compte six points en 13 parties cette saison, mais demeure à l’avant-dernier échelon de la Ligue nationale avec seulement deux victoires. Sauf qu’au cours des récents jours, elle a voulu donner un coup de barre en congédiant l’entraîneur-chef Jeremy Colliton et les effets du changement ont été immédiats.

Avec le pilote intérimaire Derek King aux commandes, les Hawks ont défait les Predators de Nashville 2 à 1 en prolongation, résultat d’un but d’Alex DeBrincat. Voilà donc un peu de positif dans une saison atroce jusqu’ici, campagne marquée par les conclusions de l’enquête sur le scandale Brad Aldrich et le départ du directeur général Stan Bowman ayant suivi. Pour les joueurs, il faut d’abord s’en tenir à la base et faire le travail attendu.

«Le message, c’était : jouez de la bonne manière, ne trichez pas et demeurez en contrôle; ayez du plaisir avec cela. Ce ne fut pas toujours joli, mais ils ont trouvé un moyen de gagner», a expliqué King selon des propos diffusés par le journal «Chicago Sun-Times».

«[Marc] Crawford [l’adjoint] et King ont effectué un bon travail. Ils ont su qu’on voulait travailler librement, à partir de nos instincts et avec beaucoup d’énergie», a ajouté le vétéran Patrick Kane, qui a obtenu une mention d’aide sur le filet décisif.

Ajustements à venir

Ainsi, les Hawks espèrent avoir franchi une première étape d’un retour sur la voie du succès. Cependant, rien n’est parfait, comme a pu le constater l’ancien défenseur du Canadien Erik Gustafsson. Il a vu son temps d’utilisation réduit à 6 min 21 s en raison de son jeu erratique. Reste que le positif semble plus présent dans le vestiaire.

«C’est vraiment un pas dans la bonne direction, a mentionné DeBrincat. C’est un peu plus facile de passer à autre chose et de commencer sur de nouvelles bases quand vous entendez une autre voix. C’est plus aisé d’oublier ce qui est arrivé hier ou le jour précédent ou la semaine antérieure.»

Les Hawks accueilleront les Penguins de Pittsburgh, mardi. L’affrontement sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.