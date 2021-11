Un manque de classe envers Cole Caufield

Cole Caufield n’a pas marqué à ses deux premiers matchs avec le Rocket de Laval. Le choix de premier tour du Canadien en 2019 a récolté une passe en deux rencontres contre le Crunch de Syracuse et les Comets d’Utica.

Assez discret à son retour dans la Ligue américaine, Caufield s’est retrouvé bien malgré lui au cœur d’une petite tempête sur les réseaux sociaux.

Après la première période du match entre Laval et Utica, dimanche, le compte officiel des Comets a publié un message sur Twitter pour se moquer du jeune espoir.

« Cole Caufield, es-tu là ? Tout le monde parle de ta présence, mais on ne t’a pas remarqué. As-tu joué en première période ? »

Questionné à ce sujet, Dominique Ducharme s’est gardé une petite gêne pour ne pas trop critiquer l’équipe-école des Devils. Mais on ressentait son insatisfaction.

« Je vais laisser l’organisation faire ce qu’elle a à faire de ce côté-là. On parle beaucoup de santé mentale. Il y a Carey [Price] qui revient et on sait ce qui s’est passé avec Jo [Jonathan Drouin] l’an passé. Les journalistes sont aussi exposés à ça par les commentaires et réponses que vous pouvez avoir. C’est un couteau à deux tranchants, les réseaux sociaux. Il faut les gérer correctement. Cole a 20 ans. Il fait ses débuts dans le hockey professionnel. Il a eu de l’expérience un peu avec les séries. Je laisserai notre équipe gérer ce dossier. Mais je pense qu’on peut mieux utiliser les plateformes en général. »

Un message effacé

Le club-école des Devils du New Jersey a effacé ce gazouillis après la rencontre. Mais le mal était déjà fait.

Invaincus après sept rencontres (7-0-0) cette saison dans la Ligue américaine, les Comets ont franchi une ligne en s’attaquant directement à un athlète. Ce n’est pas rare de voir les équipes se narguer entre elles, mais elles ne ciblent pas de joueurs en temps normal.

