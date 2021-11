Vague de décès dans les CHSLD : dix recommandations pour éviter un nouveau drame

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a soumis une liste de recommandations pour éviter qu’une nouvelle pandémie tourne aussi au drame, lundi, pendant les auditions de l'enquête publique sur les décès survenus en CHSLD.

Les dix recommandations soumises par l'APTS à la coroner Géhane Kamel s'articulent autour de la prévention, de la répartition du personnel, de la communication et du soutien psychologique.

L'APTS a indiqué dans un communiqué de presse diffusé lundi vouloir mettre l’accent sur la gestion de proximité, l'amélioration des communications ainsi que de l'accueil, de l'encadrement et du soutien du personnel affecté.

Elle a également insisté sur l'importance de reconnaître l'expertise et l'apport du personnel professionnel et technique dans les soins et les services dispensés aux personnes âgées hébergées.

«Il est de plus en plus clair que des résidents ont souffert de déshydratation, de faim, d'isolement et de déconditionnement», a déploré Josée Fréchette, vice-présidente de l'APTS.

Alors qu'ils se sont portés volontaires pour aider dans les résidences pour personnes âgées, les membres de l'APTS ont été confrontés à une situation d'une ampleur insoupçonnée, avec pratiquement aucune indication ni conseil pour répondre aux besoins des résidents.

«Nous espérons que nos recommandations permettront d'améliorer collectivement notre réseau de santé et de services sociaux pour éviter que le pire se reproduise si une autre crise sociosanitaire devait survenir», a ajouté la vice-présidente.

