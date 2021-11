19e édition du Prix littéraire des collégiens: les cinq titres en lice sont dévoilés

Les cinq titres en lice dans le cadre du 19e Prix littéraire des collégiens, présenté par Québecor, ont été dévoilés mardi.

Les auteurs dont on met ainsi l’œuvre en vitrine sont Chris Bergeron pour «Valide» (XYZ), Caroline Dawson pour «Là où je me terre» (Remue-Ménage), Fanie Demeule pour «Mukbang» (Tête Première), Alain Farah pour «Mille secrets mille dangers» (Le Quartanier) et Paul Serge Forest pour «Tout est ori» (VLB).

«Dès janvier, près de 800 collégiennes et collégiens issus de 58 cégeps et collèges plongeront dans ces différents univers littéraires. Au terme de débats, de rencontres, d'échanges et de périodes de délibération, elles et ils devront nommer un seul lauréat», a expliqué sur Facebook le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), organisateur du Prix littéraire des collégiens.

Cette récompense, qui vise notamment à mieux faire connaître la littérature québécoise contemporaine, sera remise en avril 2022 lors du Salon du livre de Québec.