PERRON, Michel



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de Michel Perron. Il a rejoint son épouse Monique Cloutier, dont il a partagé l'amour durant cinquante-huit ans. Né sur la Côte-de-Beaupré, à Rivière-aux-Chiens (Château-Richer), il était le fils des défunts Florida Paré et Raoul Perron.Son absence laisse les siens dans la peine : Marie-Josée; Sophie, ainsi que ses enfants Nicolas-François et Béatrice; Lambert et son épouse Marie Courchesne, de même que leur fille Raphaëlle. Partagent leur chagrin sa soeur Raymonde (Jean-Marc Thomassin), son frère Réjean (Diane Dubé) et sa belle-famille Cloutier : Roch (feu Lisette Sylvain), Pierrette, Aline (Magella Michel) et Yolande. Sont aussi touchés par son départ ses filleuls Jean Perron et Simon Michel, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Il était le frère (et le beau-frère) des défunts : Florian (Rita Foisy), Benoît (Céline Veilleux), Pierrette (Jean-Guy Boucher), Emmanuel (Gertrude Boivin) et Daniel (Colette Gervais).où les proches recevront les condoléances à partir de 13 h. Que tout témoignage de sympathie se traduise par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ, Hôpital Laval).