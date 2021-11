ALAIN, Paul



Au CHSLD de Saint-Raymond, le 15 octobre 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Paul Alain, époux de madame Monique Roy, fils de feu monsieur Henri Alain et de feu madame Corinne Leclerc. Il était natif de Lac Sergent et demeurait à Saint-Raymond.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, monsieur Alain laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Mélanie Guyon), Jean (Caroline Hamel); ses petits-enfants: Marc-Antoine (Andréanne Alain), Anne-Sophie (Vincent Bouthillier), Edouard et Justin. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Louis Alain (feu Lorraine Chabot), feu Fernand Alain (feu Jeannine Julien), feu Madeleine Alain (Jacques Giroux, Claudette Matte), feu Roger Alain (feu Lucette Fiset), Denise Alain, feu Victor Roy (feu Marguerite Mc Kown), feu Hervé Roy (feu Huguette Trépanier), Jacques Roy (Jeanne Giroux), Philippe Roy (feu Lucette Beaumont), Conrad Roy (Diane Marcheterre) et André Roy (Marjolaine Perreault) Il laisse également dans le deuil Anthony et Noémie Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/ 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1.