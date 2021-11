Affaire Michael Rousseau : la CAQ refuse de convoquer les patrons anglos

En pleine crise linguistique, le gouvernement Legault vient de refuser une motion déposée par la responsable de Québec solidaire en matière de langue française, Ruba Ghazal, qui voulait convoquer les patrons des grandes entreprises du Québec Inc.

« Que l’Assemblée nationale demande à la Commission des institutions de convoquer des dirigeantes et des dirigeants de grandes entreprises, notamment Air Canada, Couche-Tard, la Banque Laurentienne et CGI, afin de dresser le portrait de l’utilisation du français à la tête des grandes entreprises et de formuler des recommandations qui assureront la pérennité du français dans les grandes entreprises», pouvait-on lire dans la motion rejetée.

Plus de détails suivront.