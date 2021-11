Au cœur des inégalités

E. est une auteure qui a réussi. K., son frère, vit en marge et dans la pauvreté. Scénarios pour sortie de crise, d’Erika Soucy, plonge de façon directe dans les enjeux des inégalités au sein d’une même famille.

À l’affiche à La Bordée jusqu’au 20 novembre, la pièce mise en scène par Olivier Lépine ne tourne pas autour du pot. C’est direct, franc et coloré. On se parle dans le casque. On se dit les vraies affaires.

E. et K. viennent d’une famille très modeste. Un clan familial qui ne l’a pas eu facile, mais qui, en raison des épreuves vécues, demeure tissé très serré.

Mélange de vécu et de fiction, Scénarios pour sortie de crise débute lorsque K. débarque, avec son chien, chez sa sœur. Le jeune homme arrive de l’Ouest canadien où il plantait des arbres.

K. a de la difficulté à conserver des emplois. Il a des opportunités, mais il finit toujours, pour mille et une raisons, par les bousiller. Les problèmes d’argent et de survie sont fréquents. Frosty, son chien, est l’être le plus important dans sa vie.

« Un tout croche de 30 ans qui n’a rien dans la vie », résume sa sœur.

Auteure établie, E. gagne bien sa vie tout en gardant ses deux pieds bien ancrés au sol. Elle ne fait pas de folies et elle aimerait que son frère arrête de vivoter et qu’il trouve enfin sa place. Elle a même l’impression, en raison de sa réussite, d’être devenue une parvenue versus l’historique de sa famille.

Erika Soucy et Dayne Simard sont justes dans la représentation d’E. et K.. Tout comme Linda Laplante, la maman qui se retrouve entre ses deux enfants.

La fragilité

L’action se déroule dans le décor d’une maison délabrée et instable. Un choix qui semble avoir été fait pour rappeler le passé de cette famille et que tout peu s’écrouler rapidement.

La musique de Josué Beaucage est très présente. Dès le début, avec un long segment, et ça se poursuit tout au long de la pièce. On aime beaucoup.

Le chien de K. est aussi très présent. On ne le voit jamais, mais on l’entend à plusieurs moments et à différents endroits à travers le décor. La sonorisation en « 3D » est particulièrement réussie.

À la fin de cette pièce, au moment où K. semble peut-être voir la lumière apparaître au bout du tunnel, on sent cette famille goûter enfin à un moment de paix. Une chanson résonne et elle se met tout à coup à gricher, laissant croire que la route ne sera peut-être pas si calme qu’on pourrait le croire. Tout demeure fragile.