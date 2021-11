Parti conservateur: Alain Rayes redevient lieutenant du Québec

Le rôle de lieutenant du Québec pour le Parti conservateur fédéral reviendra finalement à Alain Rayes, après le passage de tout juste un an de Richard Martel à ce poste, a annoncé le chef Erin O’Toole mardi matin.

M. Martel avait repris le flambeau de M. Rayes au début du mois de septembre 2020, mais l’expérience s’était avérée non concluante, les conservateurs n’ayant réussi aucune percée au Québec lors des dernières élections.

Alain Rayes reprend ses fonctions de Lieutenant pour le Québec au Parti conservateur du Canada et obtient le dossier des Langues officielles.



Luc Berthold 👉🏼 Santé

«J’apprécie beaucoup le travail de Richard Martel, un ami et une voix importante dans notre caucus. On a un rôle parfait pour un entraîneur de hockey très connu au Québec [...]. Mais j’apprécie beaucoup aussi le travail et le talent de Alain Rayes, un ancien maire, une voix forte dans notre caucus, un organisateur», a déclaré M. O’Toole.

En plus du rôle de lieutenant du Québec, Alain Rayes s’occupera du dossier des Langues officielles, comme il le faisait déjà. De son côté, Richard Martel s’est vu attribuer le dossier des Sports et sera responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

«Avant la prochaine élection, on doit attirer les Québécois et les Québécoises sur le terrain. On a reçu un plus grand mandat dans nos dix sièges, mais on doit gagner plus de sièges dans la prochaine élection, et j’ai beaucoup de confiance dans notre équipe québécoise et dans notre nouvelle députée Dominique Vien», a ajouté le chef conservateur, qui a louangé l’«expérience sur le terrain» d’Alain Rayes.

Erin O’Toole a d’ailleurs maintenu sa confiance envers Gérard Deltell, qui restera le leader conservateur aux Communes dans le nouveau cabinet fantôme des conservateurs à Ottawa.

Autre ténor québécois du caucus conservateur, le député de Mégantic-L’érable Luc Berthold a hérité du dossier de la Santé.

Poilievre aux Finances

Parmi les autres portefeuilles d’importance, notons la nomination de Pierre Poilievre à titre de porte-parole en matière de Finances, de Dan Albas pour les questions d’Environnement, de Michael Chong pour les Affaires étrangères et de Michelle Rempel Garner pour les Ressources naturelles.

Pierre Poilievre, qui flirtait avec l’idée de se lancer dans la course à la chefferie du Parti conservateur l’année dernière, fait « trembler les libéraux» dans la Chambre des communes, a ricané M. O’Toole.

L’ancien chef du parti Andrew Scheer, pour sa part, se chargera des questions liées aux Infrastructures et aux Collectivités.

