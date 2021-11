Carey Price: ce sera «l’arrêt le plus difficile» de sa carrière

L’humoriste Maxim Martin, qui a vécu un épisode très difficile, aux prises avec des dépendances à l’alcool et à la drogue, avertit Carey Price que le prochain chapitre ne sera pas de tout repos.

«Carey Price en a fait, des arrêts, il en a fait aux Olympiques, au championnat junior, il en a fait à tous les niveaux et là je pense que l’arrêt le plus difficile est celui qui s’en vient», prévient l’artiste.

Après avoir vu l’annonce cet après-midi de l’athlète, l’humoriste croit que Carey Price se sent soulagé et qu’il est prêt à se reprendre en main.

«Quand tu es rendu là, c’est parce que tu es à boutte. On est souvent les derniers à l’avouer, ton entourage t’en parle, tes amis, je suis sûr que quelques coéquipiers ont dû lui en parler, mais tu penses que tu es plus fort que le problème et tu vas t’en sortir tout seul, et en plus, quand tu es gardien de but du Canadien de Montréal, et la pression qui vient avec...» mentionne l’humoriste.

Briser les barrières

Après l’épisode de Jonathan Drouin l’an dernier et celui de Craey Price cette année, Maxim Martin voit que les temps changent et les perceptions envers les problèmes de consommations et de santé mentale ne sont plus ce qu'elles étaient.

«Quand tu as quelqu’un comme Carey Price qui s’ouvre aussi librement, honnêtement, c’est des pas de géants qu’on vient de faire parce que ça prend ces gros noms-là pour qu’on vienne humaniser le problème et dire que ça peut arriver à tout le monde», souligne-t-il.