Chiarot salue le courage de Price

Ben Chiarot a parlé avec son cœur pour décrire la sortie de Carey Price qui a admis qu’il a adhéré au programme d’aide de la LNH pour chasser un problème de consommation.

« C’est incroyable. Il est un meneur au sein de notre équipe. Je ne me soucie pas de la portion hockey, mais plus de l’ami et de sa famille. Carey est homme brave pour sortir et confronter son démon. Je suis fier de dire qu’il est mon ami. »

– Ben Chiarot

À l’image de Chiarot, Tyler Toffoli s’est également rangé derrière son gardien.

« On a parlé avec lui ce matin [mardi], il sait qu’on l’encourage. Ce qu’il a fait [la déclaration] démontre le calibre de joueur et de personne qu’il est. Il a eu le courage de non seulement aller chercher de l’aide, mais aussi de revenir et d’en parler à tout le monde. C’est extrêmement puissant, et c’est une raison pour laquelle il attire les bonnes personnes. Tout le monde veut être autour de lui. C’est un être humain formidable, on l’aime et le supporte. »

– Tyler Toffoli

Dominique Ducharme ne dira pas non à de l’aide. Il sait que Carey Price reviendra au jeu d’ici quelques semaines, mais il lui donnera tout le temps nécessaire pour revenir.

« Ça prend du courage pour faire face à ces situations-là. La première des choses, c’est d’avoir le courage d’admettre que tu en as besoin. Il a le soutien de tout le monde. On est une équipe, on va continuer de le soutenir là-dedans. On ne veut rien bousculer. Sur le plan personnel et sur celui du hockey, il a des étapes à suivre. On va le suivre sur les plans physique et mental. On veut qu’il revienne à 100 %, pas à 75 %. »

– Dominique Ducharme