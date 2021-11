Coderre: pour qui sonne le glas?

Le contraste était brutal dimanche en fin de soirée. La mairesse Valérie Plante, les bras en croix, le rire encore plus contagieux que la COVID-19, triomphait.

Denis Coderre, écrasé sous le poids d’une défaite d’autant plus humiliante qu’imprévue dans les sondages du début de la campagne, le vieux politicien roué a prétendu n’avoir ni regret ni remords. Il était en état de choc. Néanmoins, sa longue expérience politique l’empêchait certainement de s’illusionner sur son avenir en forme de sortie de piste.

Valérie Plante n’a, sauf exception, jamais cessé de rire depuis quatre ans au pouvoir. Un rire trop systématique, voire systémique pour ne pas être douteux. Cette façon de faire de la politique à gorge déployée révèle plutôt une femme redoutable, forte, ambitieuse, déterminée, et qui n’a aucune leçon à recevoir des politiciens qui l’ont précédée.

On ne l’imagine guère textant au volant de sa bicyclette ou feignant de déclarer des revenus parallèles qui risqueraient de la placer dans d’éventuels conflits d’intérêts. Valérie Plante est une politicienne qui carbure à l’idéologie et non à l’argent. Son mari, économiste, est un syndicaliste rattaché à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques, un organisme orienté politiquement à gauche. La famille est militante et ne s’en cache pas.

Vulnérabilité

Valérie Plante présente une image lisse et sans faille. Or Denis Coderre, lui, a révélé sa vulnérabilité personnelle au moment où il a annoncé son désir de se représenter à la mairie. Il a avoué avoir traversé une période de dépression et il a même pensé au suicide. L’homme a perdu du poids au point de créer un malaise pour quiconque le croisait.

Le « nouveau » Coderre s’est emprisonné en quelque sorte dans un personnage plus fragile. Mais il s’est comporté comme l’ancien lorsque les médias l’ont confronté sur son absence de transparence et son refus d’expulser des candidats douteux. Son silence, au prétexte de clauses confidentielles inexistantes, concernant des revenus conséquents de la part de boîtes privées spécialisées dans l’immobilier était inquiétant. D’autant que Denis Coderre avait même un mandat de lobbyiste pour un projet immobilier près du métro Assomption.

À l’évidence, le Denis Coderre qui en a mené large dans le gouvernement libéral de Jean Chrétien et dans celui de Paul Martin a traversé des périodes plus sombres par la suite chez des libéraux fédéraux. À vrai dire, sa présence médiatique est devenue plus importante que son pouvoir politique.

Première défaite

Son élection à la mairie de Montréal en 2013 le remet en selle, mais l’homme avait déjà perdu de sa superbe avant sa défaite en 2017 face à Valérie Plante.

C’est un homme blessé aujourd’hui qui quitte la scène politique. Un politicien d’une autre époque, même s’il n’a que 58 ans. L’on perçoit chez celui qui a révélé sa faiblesse intime à la population une angoisse sourde. Si la politique l’a comblé, elle l’a aussi dépossédé.

Dimanche soir, Denis Coderre a brisé la règle qui veut que le gagnant d’une élection ait le dernier mot. Il a parlé après la mairesse rayonnante et victorieuse. Incapable sans doute d’affronter les résultats, il a prononcé un discours qui était d’une profonde tristesse. Même la mairesse a dû suspendre son sourire.