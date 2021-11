COVID-19: de plus en plus de classes fermées en Estrie

Le nombre de classes fermées en raison d'éclosions de COVID-19 se multiplie en Estrie, particulièrement dans le secteur du Haut-Saint-François.

Actuellement, il y a des cas actifs dans 12 écoles du Haut-Saint-François. Du nombre, deux sont complètement fermées, dont la Cookshire Elementary School, une école d'une centaine d'élèves.

«Mercredi passé, trente élèves se sont présentés en classe. Nous avons donc décidé de fermer l’école pour offrir des cours à distance à l’ensemble des jeunes», a expliqué le président de la Commission scolaire Eastern Townships, Michael Murray.

Il est impatient que la vaccination soit offerte aux enfants. «On espère que ce soit avant Noël et on souhaite qu’une grande proportion de parents donnent leur accord», a-t-il affirmé.

Les responsables scolaires devront cependant encore patienter un peu puisque Québec attend toujours le feu vert du fédéral pour commencer la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

«Je sais qu’il y a plusieurs parents qui ont hâte de savoir, mais on attend encore l’homologation de Santé Canada», a mentionné le ministre de la Santé Christian Dubé mardi.

La Polyvalente Louis-Saint-Laurent, à East Angus, est également fermée jusqu’au 15 novembre. Pourtant, les jeunes du secondaire ont accès au vaccin, mais le secteur du Haut-Saint-François est particulièrement problématique.

«Si on exclut le Nunavik, Le Haut-Saint-François est l’endroit au Québec avec le plus haut taux de cas actifs par habitant. Et je ne peux pas m’empêcher de souligner que c’est la MRC en Estrie avec le taux de vaccination le plus bas, alors ça fonctionne, la vaccination!» a insisté le Dr Alain Poirier, directeur de santé publique en Estrie.