De plus en plus de motoneiges au Québec

La popularité de la motoneige ne se dément pas au Québec: le nombre de véhicules en circulation a connu une croissance de plus de 20 % en cinq ans dans la province.

Selon les chiffres de la Société de l’assurance automobile du Québec, il y avait 222 934 motoneiges en circulation en 2020, alors qu’il y en avait 185 493 en 2016.

«Il y a de plus en plus de circulation dans les sentiers et c’est bien agréable [...] Il y a également la qualité du réseau de sentiers tant dans la signalisation que dans l’entretien des pistes. Donc, je pense que ça favorise l’effervescence», a expliqué le responsable des communications du Club Sportif Populaire du Bas-Saint-Laurent, Denis Langevin.

Pour répondre à la forte demande, l'industrie touristique de l’Est-du-Québec adapte de plus en plus son offre.

«Souvent les gens vont faire une journée de motoneige et quelqu’un du groupe va rester à l’hôtel et c’est plus des loops que des grands circuits. Donc, les grands hôtels de Rivière-du-Loup et de Rimouski sont bien positionnés pour accueillir ce type de motoneigistes là», a affirmé le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque qui rappelle que cette industrie génère des retombées économiques de près de 22 millions $ dans la région.

Le Domaine du Lac St-Mathieu au Bas-Saint-Laurent a développé ce créneau au cours des dernières années avec des unités d'hébergement quatre saisons.

«Il y a vraiment un besoin, c’est pour ça qu’ici dans le fond, on offre vraiment un tout inclus dans le fond l’hébergement, les forfaits soupers et déjeuners, également l’essence», a déclaré Thomas Gagnon, le président du Domaine du Lac St-Mathieu.

Pour répondre à la demande croissante, le directeur général de Tourisme Côte-Nord indique que l’industrie travaille à la mise à niveau des infrastructures.

«Essayer d’adapter nos infrastructures, mais également, on sent que l’offre aussi, par exemple, au niveau de l’hôtellerie et de la restauration, que les gens puissent vivre une expérience qui est tout aussi agréable qu’en été», a précisé Paul Lavoie.

La prévente des droits pour les sentiers de motoneige se poursuit jusqu'au 9 décembre.