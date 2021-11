Élections municipales: des nouveaux visages dans la région de Québec

Le Journal vous présente un tour d’horizon des résultats électoraux de dimanche dans les municipalités de la grande région de Québec. Les nouveaux élus entreprennent leur mandat avec plusieurs défis à relever. D’autres tirent leur révérence après des années d’engagement au terme de luttes extrêmement serrées.

• À lire aussi: À 21 ans, elle est la plus jeune mairesse du Québec

• À lire aussi: La jeunesse et les femmes à l’avant-plan aux élections municipales

• À lire aussi: Élections Québec veut «faciliter l’accès au vote»

Défait par un seul vote à l’île d’Orléans

Sur les six municipalités de l’île d’Orléans, deux maires ont été élus sans opposition, soit Sylvain Bergeron à Saint-Pierre et Jean-Pierre Turcotte à Sainte-Famille.

Les résultats ont été serrés dans la municipalité de Saint-François où Lina Labbé l’a emporté avec sept voix d’avance (208 votes) sur son adversaire Caroline Roberge (201 votes).

À Saint-Jean, la lutte a encore été plus serrée puisque le nouveau maire Jean Lapointe (327 votes) a gagné par seulement une voix de majorité sur Jean-Claude Pouliot (326 votes) qui occupait le poste depuis 1997.

Photo tirée de Facebook

Ce dernier évalue la possibilité de demander un recomptage.

Serein dans son revers

« Je suis bien serein avec ça. [...] Si je demande un recomptage, c’est plus pour en avoir le cœur net, car je ne veux pas de chicane. Tant qu’à perdre, j’aime mieux perdre avec un vote d’écart que par énormément de votes. Ça veut dire que c’est assez partagé. Ce n’est pas comme un coup de pied dans le cul. Ça fait 24 ans que j’étais maire et je suis agriculteur. Cet automne, on a installé un robot de traite et je n’ai presque pas fait campagne parce que j’avais beaucoup d’ouvrage. Je fais de 14 à 15 heures par jour 7 jours sur 7 », a dit le principal intéressé.

Selon les données d’Élections Québec, six votes ont été rejetés à Saint-Jean à la mairie.

À Saint-Laurent, Yves Coulombe a remporté la victoire avec 489 votes contre Julien Milot qui a obtenu 250 votes, tandis qu’à Sainte-Pétronille, Jean Côté a défait Dominique Martin.

Une femme mairesse à Shannon

Photo courtoisie

Les citoyens de Shannon ont choisi d’élire Sarah Perreault comme nouvelle mairesse de la municipalité.

Elle succède à Mike-James Noonan qui a occupé cette fonction au cours des quatre dernières années.

Mme Perreault a obtenu 872 votes soit 61,41 % des voix, devançant ainsi son opposant François-Michel Hardy qui a rallié 38,59 % des électeurs.

À Shannon, le taux de participation à ce scrutin s’élève à 33,4 %.

La nouvelle élue était conseillère municipale depuis 2017.

Avant de s’engager en politique municipale, elle a été députée libérale à l’Assemblée nationale du Québec pendant un mandat. Elle a été défaite en 2007.

Un maire de 28 ans à Baie-Saint-Paul

Photo tirée de Facebook

À Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote l’a emporté par une imposante majorité, avec 3254 votes (86,54 %) contre Luc A. Goudreau, qui a obtenu 506 votes (13,46 %).

M. Pilote a effectué un mandat comme conseiller avant de briguer la mairie. À 28 ans, il devient l’un des plus jeunes maires du Québec. M. Pilote est natif de Baie-Saint-Paul et est infirmier clinicien à l’hôpital de la municipalité.

Il entend se consacrer à son rôle de maire à temps plein, sans délaisser complètement son travail d’infirmier clinicien parce qu’il réduira ses heures.

« Pour moi, c’est une continuité dans mon implication. J’ai toujours été engagé dans mon milieu. Je voulais relever le défi de devenir maire de Baie-Saint-Paul », a ajouté M. Pilote en remerciant les électeurs de lui avoir fait confiance.

Le nouveau maire, qui était président de classe au secondaire, dit avoir été lui-même surpris d’obtenir une majorité aussi grande.

Outre sa formation en santé, il possède également une maîtrise en administration publique.

Du côté de La Malbaie, Michel Couturier a été élu sans opposition. Il s’agit de son troisième mandat.

La voie de contournement au cœur de la campagne à Château-Richer

PHOTO COURTOISIE

Sur la Côte-de-Beaupré, l’un des enjeux de la campagne électorale a été sans contredit la voie de contournement pour les camions lourds à Château-Richer.

Le nouveau maire de la municipalité, Gino Pouliot, a pris position durant la campagne en se prononçant contre le projet. Il promet toutefois un référendum. L’équipe de Gino Pouliot a fait élire cinq candidats sur les six postes de conseiller.

« Il y a des coûts reliés à ce projet. C’est des grosses dépenses. L’ancienne équipe avait déjà budgété 22,1 M$ dans le prochain plan triennal et il y a eu beaucoup d’augmentations de taxes au niveau de la ville. Je pense que les gens sont essoufflés un peu », a-t-il dit.

M. Pouliot a défait Caroline Patry-Joncas avec 667 votes contre 563.

Dans Boischatel, Benoit Bouchard a été élu sans opposition, même chose à L’Ange-Gardien, où Pierre Lefrançois a sollicité un autre mandat, lui qui est maire de la municipalité depuis 2001.

Content d’avoir eu de l’opposition à Sainte-Catherine

Photo Stevens LeBlanc

Après avoir été élu par acclamation en 2013 et 2017, le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, devait affronter une candidate à la mairie, Julie Guilbeault, qui a été défaite dimanche soir par 1062 votes contre 505.

« J’ai eu plus de fun à suivre les résultats cette année que de passer pour une troisième fois par acclamation. (...). De la part des citoyens, c’est une belle marque de confiance », a-t-il confié.

M. Dolbec, qui n’a pas de formation politique par choix, veut faire avancer à court terme deux projets qui lui tiennent à cœur avec son équipe de conseillers indépendants : la construction d’une résidence pour personnes âgées ainsi qu’une école secondaire.

Durant la campagne, il s’est aussi engagé à faire faire une étude de faisabilité pour doter la municipalité d’une piscine intérieure.

Dans la ville voisine, à Fossambault-sur-le-Lac, le maire Jacques Poulin a été élu sans opposition.

Une écrasante majorité à Saint-Raymond

Photo tirée de Facebook

Le fauteuil de maire à Saint-Raymond sera occupé par Claude Duplain qui a obtenu une majorité écrasante sur son rival, Guy Beaumont en récoltant 2227 votes contre 467.

M. Duplain succède ainsi à Daniel Dion qui a représenté la municipalité pendant trois mandats avant de se retirer de la vie politique.

M. Duplain est originaire de Saint-Raymond. Il a été député au Parti libéral du Canada dans Portneuf en 2000. Il a été emporté par la vague bloquiste en 2004.

À Pont-Rouge, Mario Dupont a été élu sans opposition. Il était conseiller avant de briguer le poste de maire.

À VOIR AUSSI