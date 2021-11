Enquête du Directeur général des élections à Batiscan

Le Directeur général des élections (DGE) va enquêter sur une irrégularité électorale à Batiscan, en Mauricie, où les organisations politiques ont pu apprendre pour qui ont voté la dizaine d'électeurs s'étant prévalus du vote postal.

Le phénomène s’est produit parce que tous les votes postaux appuyaient le maire sortant Christian Fortin, d’ailleurs réélu dimanche à la mairie de Batiscan. Or, comme les organisations politiques détiennent la liste des noms des électeurs ayant eu recours au vote postal, elles peuvent aisément déduire pur qui ils ont voté.

Il aurait pourtant suffi d’un seul vote en faveur de l'autre candidate à la mairie pour rendre difficile, voire impossible l'identification du choix de ces électeurs.

«S'il y avait eu un seul vote pour moi, ça aurait noyé le poisson. On aurait pu douter, mais on n'aurait pas trouvé exactement. Mais là, les dix personnes sont clairement identifiées pour avoir voté pour M. Fortin et c'est ça qui est scandaleux. À mon sens, il faut protéger le vote au niveau de sa confidentialité. C'est ça qui est important», a réagi la candidate défaite à la mairie, Sonya Auclair.

Le directeur de scrutin de Batiscan est pleinement conscient de la situation aussi fortuite que malheureuse, mais assure avoir agi de bonne foi. «Peut-être que j'aurais dû, comme vous le disiez, prendre les bulletins du vote (postal) et les mélanger (avec ceux du vote spécial). Mais là, si ça avait été divisé, il n'y aurait pas de problématique à ce niveau-là», a commenté Pierre Massicotte.

La candidate défaite a signalé la chose au DGE., qui lui a confirmé en milieu de journée qu'il y aurait une enquête.