Vachon, école de conduite supérieure, de Ste-Marie et St-Georges en Beauce, et aussi à Lévis depuis un an (rue Fortier), a remporté le prix Environnement et développement durable lors du récent Gala des Perséides de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce. Vachon, une entreprise familiale beauceronne fondée en 1983 par Hector Vachon et Claire Turmel, est la seule école de conduite au Québec à offrir une formation pratique à 100 % électrique offrant ainsi une vision innovante du transport pour l'avenir. Sur la photo, de gauche à droite : Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie; Lise Champagne, présidente et copropriétaire; Marcel Vachon et Samuel Vachon, aussi copropriétaires de l’entreprise.

Deux autres sites

Le Marché de Noël allemand de Québec revient dans toute sa splendeur et s’agrandit! Du 25 novembre au 23 décembre, c’est tout le Vieux-Québec qui se transformera en un véritable conte de Noël. En plus des traditionnels emplacements des jardins de l’Hôtel-de-Ville, de place de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Sainte-Anne, la féérie des fêtes gagne Place D’Youville et Place d’Armes. Ainsi, les visiteurs retrouveront avec joie les éléments décoratifs emblématiques tels le Calendrier de l’aventure lumineuse Weihnachtspyramide, Pyramide de Noël, qui représente l’espoir d’éloigner les forces de l’hiver mais ils découvriront aussi des nouveautés pour une présentation plus éclatée.

Formation continue

Le directeur de la formation continue du Cégep Limoilou, Serge Dupuis, m’annonce la nomination de Marie-Ève Gagnon (photo) à titre de coordonnatrice de la formation continue. Jusqu’à tout récemment, celle qui possède plus de 14 années d’expérience en coordination et en gestion de projets au sein de la fonction publique québécoise, occupait le poste de coordonnatrice de la formation continue et des mesures de soutien au sein de la Direction de la gestion de l’offre et de la formation continue du ministère de l’Enseignement supérieur (MES). Titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques, profil international et d’un certificat de 2e cycle en management public, Mme Gagnon est en voie de compléter une maîtrise en administration publique pour gestionnaire à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Elle est entrée en fonction le 12 octobre dernier.

En souvenir

Le 9 novembre 2001. Le transporteur aérien Canada 3000 met fin à ses activités. L'entreprise affirme être dans l'incapacité de transporter ses passagers et leur recommande de trouver des solutions de rechange.

Anniversaires

Charlotte Cardin (photo), chanteuse montréalaise finaliste de La Voix en 2013, 27 ans...Marie-Ève Janvier, chanteuse, interprète et animatrice radio, 37 ans... Dominique Maltais, double médaillée Olympique en snowboard cross et 5 fois détentrice du Globe de cristal, 41 ans... David Duval, golfeur de la PGA, gagnant du British Open en 2001, 50 ans...John McGrath, ex-animateur radiophonique de Québec (Radio Bible), 72 ans...Michel Pagliaro, auteur-compositeur-interprète québécois, 73 ans...Claire Lepage, chanteuse québécoise, 77 ans.

Disparus

Le 9 novembre 2019 : Ginette Guay (photo), 63 ans, comédienne et actrice de Québec et conjointe de Jean-Jacqui Boutet... 2018 : James Greene, 91 ans, acteur américain... 2017 : John Hillerman, 84 ans, acteur américain connu pour son personnage de Jonathan Higgins (Magnum)... 2015 : Tommy Hanson, 29 ans, ex-lanceur du baseball majeur (2009 à 2013) avec Atlanta et Los Angeles... 2007 : Yves Asselin, 52 ans, communicateur, consultant et pigiste... 2002 : Alex Légaré, 75 ans, qui a dirigé les destinées du Tournoi pee-wee de Québec pendant 26 ans... 1991 : Yves Montand, 70 ans, chanteur et acteur français... 1970 : Charles de Gaulle, 79 ans, ex-président de la France (de 1958 à 1969) et général français... 1940 : Neville Chamberlain, 71 ans, homme d’état, Premier ministre de Grande-Bretagne de 1937 à 1940.