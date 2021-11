Explosion de ventes et d’achats d’entreprises en vue au Québec

Démographie oblige, les occasions de fusions et d’acquisitions d’entreprises promettent de se démultiplier dans les prochaines années. On estime que le quart des entrepreneurs canadiens auront pris leur retraite d’ici cinq ans, une tendance que le Québec connaîtra avec encore plus de vigueur.

Ce n’est là qu’une part des données que nous révèle la plus récente étude de la BDC, portant sur l’achat d’entreprises. Selon ses auteurs, non seulement le Québec connaîtra la même tendance que dans le reste du pays, mais tout indique qu’elle en deviendrait en plus son principal vecteur.

De fait, pas moins de 31 % des entreprises qui seront mises en vente au Canada au cours de cette période proviendront du Québec, soutient la BDC. Une proportion élevée, lorsqu’on sait que la province ne compte que pour le cinquième (21 %) des entreprises du pays.

Pour Pierre Cléroux, vice-président et économiste en chef de la banque d’affaires, cette situation devrait inciter davantage d’entrepreneurs à s’intéresser aux nombreuses occasions de reprises, de fusions ou d’acquisitions qu’entraînera le vieillissement de toute une génération d’entrepreneurs, issue du baby-boom.

Encore assez peu fréquent

C’est le chemin encore peu fréquenté – toujours seuls 13 % des entrepreneurs envisagent une acquisition, selon la BDC – qu’Éloïse Harvey a choisi d’emprunter après avoir racheté l’entreprise de son père en 2018.

« Je voulais pouvoir atteindre une masse critique, dit-elle. Une taille qui nous permettrait d’avoir les moyens de nos ambitions, de développer par exemple un département d’innovation, de permettre à des employés de se consacrer à leur spécialité plutôt que de devoir leur faire porter trois chapeaux à la fois. En fait, pas grossir pour grossir. Mais grossir pour devenir meilleur ».

C’est ainsi qu’est venue l’idée de la fusion, celle des équipementiers Mecfor et Advanced Dynamics, donnant naissance à EPIQ Machinerie, une nouvelle entreprise de 450 employés au Québec et en Inde, spécialisée dans la conception de véhicules pour les secteurs de l’aluminerie, des pâtes et papiers et du ferroviaire.

La BDC soutient que la voie de l’achat ou de fusion d’entreprise constitue souvent un moteur d’accélération important pour les PME. En moyenne, évalue-t-elle, les entreprises qui s’y risquent connaissent une croissance deux fois supérieure à celle de leurs pairs, affirme M. Cléroux.

D’ici un an, EPIQ pourrait atteindre des ventes de 70 millions de dollars, soit environ le double de celles que Mecfor pouvait penser engranger il y a deux ans à peine.

« Sans regroupement, même avec toute la volonté du monde, je ne crois pas qu’une telle croissance aurait pu être possible », explique sa cheffe de direction, Éloïse Harvey, déjà à l’affût d’une prochaine acquisition.

Trois facteurs motivant l’achat d’entreprises

Acquisition de nouveaux clients 42 %

Acquisition de talents/expertise 30 %

Acquisition de technologies 25 %

Cinq principaux bienfaits de la croissance par acquisition

Plus grande rentabilité 48 %

Hausse des parts de marché 41 %

Expansion dans de nouveaux marchés 29 %

Réduction des coûts d’exploitation 29 %

Meilleures technologies 25 %

Source : BDC

