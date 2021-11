Hexo ferme trois installations et supprime 155 postes

Le producteur de cannabis Hexo a annoncé mardi la fermeture de trois de ses établissements, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, et la mise à pied de 155 travailleurs dans le but de centraliser les activités de l’entreprise dans ses installations principales.

Ainsi, Hexo va fermer son installation de Kirland Lake et de Brantford en Ontario, incluses dans l’acquisition de 48North, le 31 janvier 2022. L’installation de Sterllarton en Nouvelle-Écosse, incluse dans l’acquisition de Zenabis fermera ses portes un mois plus tard, le 28 février.

«Ces installations ne sont pas considérées comme cruciales pour les activités intégrées d’HEXO», a écrit l’entreprise dans un communiqué.

Hexo estime que 155 employés seront affectés par ces fermetures qui visent à regrouper les activités de culture, de fabrication et de distribution de ses produits dans ses installations principales.

«Dans le cadre du processus de planification de l’intégration, nous avons réalisé une analyse exhaustive de toutes les installations d’HEXO afin d’évaluer leurs aptitudes, leur capacité et leur efficacité, et nous avons décidé de centraliser les activités dans nos installations principales», a déclaré Scott Cooper, PDG d’Hexo.

«Cette décision est essentielle à la réalisation de notre priorité immédiate, qui est de veiller à l’intégration des entreprises récemment acquises afin de stimuler la croissance et la rentabilité par la commercialisation de produits de consommation courante à base de cannabis», a-t-il ajouté.