Il manque un Grant Fuhr à Edmonton

Avec tous les tours de magie que réalise l’attaquant Connor McDavid, on ne s’étonne pas de voir les Oilers d’Edmonton au sommet de la division Pacifique. Toutefois, il leur manque toujours un Grant Fuhr devant le filet, comme dans les années 1980.

On aime bien le quasi-quadragénaire Mike Smith, mais encore faut-il qu’il soit en santé pour aider les Oilers. Il n’a joué que trois matchs jusqu’à maintenant, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il devrait effectuer un retour au jeu dans les prochains jours. Dans quel état sera-t-il lorsque les séries s’amorceront au printemps, quelques semaines après son 40e anniversaire ?

Ça reste à voir.

À son meilleur, Smith peut faire des petits miracles, mais lui demander de gagner 16 parties éliminatoires, c’est énorme. Aucun quadragénaire n’a réussi cet exploit et ça prendra probablement un coup de main de son adjoint de 33 ans, Mikko Koskinen, pour rapporter la coupe à Edmonton.

Des doutes sur Koskinen

C’est justement là le problème. Koskinen, 16e de notre classement hebdomadaire, a beau présenter une fiche de 7-1-0, 0,920 et 2,54, le géant finlandais de 6 pi et 7 po inquiète à peu près tous les spécialistes des gardiens de but. Ce n’est pas toujours beau à voir.

On ne peut lui demander d’avoir un jeu de pieds comme le portier de 5 pi et 11 po des Predators de Nashville Juuse Saros (11e). Par contre, être bien centré entre ses poteaux est un minimum requis, tout comme éviter de laisser passer des buts entre les bras et le corps ou entre les jambes.

Koskinen pourrait éventuellement nous faire mentir, mais il y a trop de failles dans son jeu pour croire qu’il puisse exceller sous la pression des séries pendant deux mois.

Voilà bien quelque chose dont les Oilers des années 1980 n’avaient pas à s’inquiéter. La bande à Wayne Gretzky pouvait se lancer à l’assaut du filet adverse en sachant que Grant Fuhr pouvait arrêter toutes les échappées en contre-attaque.

À l’heure actuelle, Dame Rumeur amène beaucoup de gardiens à Edmonton, dont John Gibson, Marc-André Fleury et même Carey Price, mais pour des raisons salariales ça pourrait prendre un certain temps avant de voir une action concrète.

Autre défi pour Campbell

À 29 ans, Jack Campbell (7e) dissipe les doutes à son sujet devant la cage des Maple Leafs de Toronto. La blessure qui tiendra Petr Mrazek à l’écart du jeu pendant un mois lui donne une opportunité de solidifier son statut de numéro un. Il avait justement profité d’une blessure à Frederik Andersen pour jouer le meilleur hockey de sa vie et éventuellement prendre la pole position. Il n’a pas réussi à éclipser Carey Price en séries, mais il a gagné du galon.

« Soup » comme le surnomment certains partisans des Leafs, n’a accordé que trois buts sur 95 tirs en trois matchs la semaine dernière. Il n’est pas le plus grand technicien, mais il est très athlétique, il joue avec une belle confiance et ses coéquipiers semblent l’apprécier.

Reimer et Bobrovsky

Deux autres anciens gardiens des Leafs font partie de notre top 10, dont Andersen (6e), qui vient de subir sa première défaite de la saison. L’increvable James Reimer (2e), impressionne ses nouveaux partisans à San Jose avec un dossier de 3-1-1, 0,946, 1,60.

Le meneur de notre classement, Sergei Bobrovsky, avait toujours une fiche parfaite de 6-0-0, 0,948, 1,71, avant la visite des Panthers au Madison Square Garden, hier soir. Incommodé par une blessure, son départ contre les Rangers était incertain, mais avec Spencer Knight dans le décor, le nouvel entraîneur, Andrew Brunette, n’a pas à s’inquiéter.

