«Je me suis senti super fragile» -Alain Choquette

C’est un Alain Choquette « fragile et émotif » qui est remonté sur scène, il y a quelques jours, pour la première fois depuis sa crise cardiaque survenue en janvier 2020. Dans une entrevue exclusive avec Le Journal, le magicien de 59 ans admet avoir une confiance à se rebâtir avant de pouvoir reprendre pleinement sa tournée.

• À lire aussi: Peter MacLeod souffre d’anxiété

Le 15 janvier 2020, Alain Choquette s’apprê-tait à aller faire l’émission de Denis Lévesque quand il a ressenti des crampes au ventre. Après avoir fait des exercices pour essayer de faire passer son mal, il s’est effondré. C’est sa conjointe, qui venait chez lui par hasard, qui l’a retrouvé sur le sol et a appelé les secours.

« Dans l’ambulance, ils m’ont dit que je faisais une crise cardiaque. Je n’y croyais pas ! [...] À l’hôpital, ils ont découvert que la base de mon cœur était bloquée à 80 %. »

« Pourtant, j’avais une alimentation presque parfaite et j’allais au gym cinq jours par semaine, poursuit-il. J’avais une vie assez disciplinée. On a compris que c’était un trouble héréditaire du côté de mon père : c’est le corps qui gère mal le gras et qui m’a bloqué les artères. »

Les jours suivants, Alain Choquette a subi trois pontages. Parce qu’il avait aussi été victime d’une commotion cérébrale le mois précédent, il en a profité pour passer des tests pour sa tête.

Le magicien et son équipe chez Entourage ont bien entendu décidé de reporter tous les spectacles prévus au cours des deux mois suivants. C’est à ce moment-là que la pandémie a frappé. Peut-on parler d’un bon timing pour lui ?

« C’est un peu drôle à dire, mais, oui, répond-il. En mars 2020, je n’aurais pas été prêt pour reprendre la tournée. Le genre de show que je fais est hyper demandant. »

Camp d’entraînement

Alors que les salles de spectacles étaient fermées durant le confinement, Alain Choquette--- en a profité pour travailler sur différents projets d’écriture de conférences, de même que sur un livre destiné à des magiciens.

Avant de pouvoir reprendre réellement sa tournée pour le spectacle La mémoire du temps, Alain Choquette a commencé ce qu’il appelle son « camp d’entraînement ».

« Comme je viens du hockey – il a joué au niveau junior majeur dans sa jeunesse –, je fais vraiment un parallèle avec ça. J’ai un coach sportif. J’ai un entraînement à suivre. Je surveille mon alimentation, mon sommeil. C’est vraiment comme si j’étais dans un camp. »

Il y a trois semaines, il a recommencé à donner des spectacles corporatifs pour des petits groupes de quelques dizaines de personnes. Le 30 octobre dernier, à l’Olympia de Montréal, il a fait un numéro de huit minutes dans le spectacle thématique de P-A Méthot, P-A 2000.

« J’étais plus dans l’automatisme au lieu d’être le fanfaron avec les gens, mentionne-t-il. Parce que ça faisait quand même deux ans que je n’avais pas fait ça. Même si je fais de la scène depuis 35 ans. C’est comme repartir sur un vélo. Tu regardes le guidon et les pédales et à un moment donné, ça part. »

Bucket list

À sa sortie de scène, il a vu son producteur en coulisses et il a éclaté en sanglots. « C’est comme si tout avait relâché, dit-il. J’avais accompli quelque chose et on pouvait passer à la prochaine étape. [...] Je m’étais obligé à faire ce numéro, car je m’étais donné un plan de match et ça faisait partie de ça. Si je ne l’avais pas fait. J’aurais reculé. »

En décembre, Alain Choquette fera des répétitions pour La mémoire du temps, dans l’objectif de reprendre la tournée en janvier. Si tout se passe bien, il espère aussi pouvoir retourner en Europe, où il a donné plus de 700 spectacles en cinq ans.

La semaine dernière, le magicien et sa conjointe ont fait une bucket list de choses qu’ils souhaitent vivre dans les prochaines années. « Dès que la pandémie sera terminée, on va essayer d’en réaliser le plus possible, dit-il. Le temps passe vite et un événement comme ça, ça fait réfléchir. »

Ce qu’il a dit

« J’ai senti des crampes au ventre. Je pensais que je faisais une indigestion. Je me suis effondré. C’est ma blonde qui m’a retrouvé au sol et qui m’a ramassé. Je lui dois la vie. »

« Je me suis senti super fragile, super émotif, très touché et reconnaissant [en remontant sur scène]. Je suis sorti de là en larmes, vraiment. Ç’a été un stress énorme. »

« En écrivant mon dernier spectacle, j’étais déjà parti dans une démarche de ralentir le rythme. Il y a plein d’autres choses dans la vie qui nous apportent du bien que de se retrouver sur une scène. »

À VOIR AUSSI