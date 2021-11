L’acte de contrition du recteur Frémont

À moins d’une semaine d’intervalle, la Cour suprême et un de ses juges retraités ont dessiné les nouveaux contours de la liberté d’expression.

Jeudi dernier, c’était au tour de Michel Bastarache, ex-juge de la Cour suprême, et d’un comité qu’il présidait de statuer sur la liberté académique dont devraient jouir professeurs et étudiants de l’Université d’Ottawa. Leurs conclusions devraient constituer une sorte de « jurisprudence », même si elles n’ont pas de valeur juridique.

Critiqué de toutes parts, plus mou qu’une chiffe, Jacques Frémont avait enfin décidé de se conduire en recteur d’université. Il avait donc sollicité l’ancien juge pour l’aider à se faire une tête.

Ce cher recteur en a gros à se faire pardonner. Il n’a pas levé le petit doigt pour défendre la prof Lieutenant-Duval, qui avait eu l’imprudence de citer en classe le titre du livre de Pierre Vallière, Nègres blancs d’Amérique. Peu après, il a tergiversé deux semaines avant de dénoncer les propos du professeur de droit Amir Attaran, qu’il n’a pas eu le courage de nommer. Ce dernier avait qualifié les Québécois de racistes sur les réseaux sociaux.

LE COMITÉ EST SANS ÉQUIVOQUE

Il est plus que temps qu’on endigue les débordements des nombreux universitaires qui importent les outrances des « G.I. Joe » de la « cancel culture ». Le comité Bastarache est sans équivoque. Plus question de taire des termes, des ouvrages ou des idées dans un cours, une présentation ou un débat à l’université.

Le comité dénonce « la censure institutionnelle et l’autocensure qui compromettent la diffusion du savoir ou qui sont motivées par la peur de la réprobation publique ». Espérons que le recteur Frémont poussera la contrition jusqu’à rendre le rapport public. Il ferait œuvre utile en publiant les sages recommandations du rapport de l’ancien juge Bastarache.

L’Université d’Ottawa a fait la manchette plus souvent qu’à son tour depuis deux ans, mais elle est loin d’être la seule où sévit un climat de peur et d’autocensure. Professeurs et étudiants taisent leurs opinions en classe et sur les réseaux sociaux de crainte d’être dénoncés publiquement et d’être livrés à la vindicte de leurs pairs.

ON MARCHE SUR DES ŒUFS

Je connais une institutrice qui enseigne au secondaire dans une école du nord de Montréal où Noirs et Asiatiques sont en majorité. Elle marche sur des œufs, car elle appréhende le jour où un élève la dénoncera pour avoir prononcé par accident un mot honni ou pour avoir exprimé une opinion qui ne fait pas l’affaire de la majorité de ses étudiants.

Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême a conclu que le Tribunal des droits de la personne du Québec n’avait pas la compétence pour entendre une cause en discrimination. Tout en accueillant l’appel de l’humoriste sur une question technique, la Cour suprême n’en a pas moins porté un dur coup à ceux qui s’indignent du moindre propos et sont prêts à traîner dans la boue ceux qui les tiennent.

Si Mike Ward a pu se moquer d’un enfant handicapé pendant plus de 200 spectacles, s’il a pu répéter que le petit Jeremy est « lette » et s’il a pu propager des vidéos répétant ses propos répugnants, je ne vois pas comment une cour de justice pourrait avaliser la suspension ou le congédiement d’un professeur ayant prononcé le mot en « n » ou émis des réserves sur les courants de pensée contemporains, si « éveillés » soient-ils.

Les humoristes ne doivent pas être les seuls à profiter d’une liberté d’expression dont la Cour suprême, peut-être malgré elle, a largement élargi les contours.