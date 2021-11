Le décès de Michel Brûlé officiellement confirmé par le DPCP

La page a définitivement été tournée, mardi matin, par la représentante du directeur aux poursuites criminelles et pénales dans le dossier de Michel Brûlé puisqu’elle a obtenu, après plusieurs mois d’attente, la confirmation du décès de l’éditeur.

En octobre 2020, l’homme de 54 ans a été reconnu coupable d’agression sexuelle. En mai 2021, Brûlé devait se présenter devant le juge dans le cadre des observations sur la peine.

Or, il brillait par son absence tant dans la salle d’audience que via le lien internet grâce auquel il aurait pu être présent virtuellement en salle d’audience.

Devant les craintes du DPCP et de sa procureure, Me Valérie Lahaie, que l’accusé tente de se soustraire à la justice, son avocat Me Charles Brochu avait assuré le contraire.

Six jours plus tard, des médias brésiliens rapportaient que l’éditeur, qui demeurait chez son frère à Guarapari, avait fait une chute à vélo, frappant un panneau de signalisation avant de se fracasser la tête contre un arbre et de dévaler un fossé. Il ne portait pas de casque à ce moment et se serait «cassé le cou».

Documents officiels

Le DPCP attendait depuis ce temps les papiers officiels pour confirmer le décès de l’éditeur.

Mardi matin, Me Lahaie a fait savoir au juge Sébastien Proulx qu’elle avait obtenu la confirmation officielle, notamment par un certificat de décès daté du 31 mai et traduit du portugais au français, des certificats d’identification légale du corps de Michel Brûlé, un de ses proches l’ayant aussi identifié, ainsi qu’un rapport de corrélation des empreintes digitales, venant ainsi mettre fin au dossier de Brûlé.

L’ensemble de ces preuves ont convaincu le juge Proulx de clore le dossier. «J’annonce l’arrêt des procédures», a-t-il indiqué.

Rencontre d’affaires qui tourne mal

L’éditeur avait été reconnu coupable en octobre 2020 pour des faits qui remontaient à mars 2014. La victime l’avait contacté dans l’espoir de voir l’un de ses livres être publié par les éditions Les Intouchables.

Dans ce qui devait au départ être «une rencontre d’affaires», la victime a raconté que l’ambiance avait rapidement changé. Après une suggestion de l’éditeur de «prendre une douche», la plaignante avait raconté que l’homme avait «commencé à l’embrasser dans le cou, [lui] toucher les fesses, les seins et le pubis», avait-elle raconté, précisant avoir réussi à prendre la fuite à ce moment.

Brûlé avait de son côté reconnu les rapprochements, insistant toutefois que la victime était consentante à ce moment.

Le juge avait qualifié le témoignage de Michel Brûlé «d’en partie invraisemblable», lui reprochant de ne s’être jamais assuré du consentement de la femme.

Victime identifiée

La victime de Brûlé, l’auteure Jill Côté, a demandé mardi la levée de l’ordonnance de non-publication qui protégeait son identité.

«Je souhaite faire partie d’un projet sur M. Brûlé et c’est la raison pour laquelle je souhaite avoir votre permission de parler», a demandé au juge la plaignante au dossier.

Sa demande a été acceptée par le juge Proulx, qui a permis la levée de l’ordonnance.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron