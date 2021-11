Climat du quartier Saint-Roch: le DG de Lauberivière ne veut pas le blâme

Le directeur général de Lauberivière, un refuge pour personnes itinérantes, admet que la cohabitation avec ses nouveaux voisins n’est pas toujours facile, mais il estime que ce n’est pas à l’organisme de trouver des solutions pour rétablir un meilleur climat de quartier.

«Le parcours ne se fait pas sans heurts au niveau du vivre-ensemble. C’est un mal nécessaire. Si nous n’étions pas là, ce serait bien pire», fait valoir Éric Boulay, directeur général de Lauberivière.

Autrefois situé sur la rue Saint-Paul, le refuge a déménagé environ 300 mètres plus loin, sur la rue du Pont, au printemps dernier. Si M. Boulay se réjouit de pouvoir aider plus de personnes démunies depuis, les nouveaux voisins de Lauberivière sont également nombreux à dénoncer la détérioration de leur qualité de vie.

Trafic de drogue, prostitution, crises psychotiques et comportements erratiques, menaçants et agressifs sont dénoncés depuis plusieurs mois. Vendredi, un collectif de citoyens du secteur de Saint-Roch a envoyé une réclamation d’un million de dollars en réparation à la Ville.

«Ils ne rêvent pas, et ils ont raison que ça peut être difficile à vivre», poursuit-il. Il ajoute que les bénéficiaires qui sont en processus de demande d’aide sont souvent en état de crise et qu’il y a effectivement des cas d’intoxication et des «gens colorés» qui circulent près du refuge.

Soins plus spécialisés

M. Boulay croit toutefois que ce n’est pas à l’organisme d’apporter des solutions, alors qu’il doit déjà composer avec les conséquences des trous de service en santé.

«Je pense qu’une partie [des bénéficiaires] aurait besoin de soins plus spécialisés que ce qu’un refuge peut offrir, comme en santé mentale, par exemple», fait-il valoir.

Un peu moins de 24 heures après son élection, le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, s’est dit sensible au problème de cohabitation dans le secteur.

«Il y a une situation de tension dans Saint-Roch présentement. Il faut s’attaquer à ça. On va trouver d’autres solutions. Les organismes communautaires vont être mis à contribution», a-t-il mentionné, sans donner plus de détails.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin

À voir aussi