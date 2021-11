Le grand défi de Jocelyn Thibault

Ce n’est pas Jocelyn Thibault, l’ancien gardien de but qui a joué 14 ans dans la Ligue nationale, qui occupe le poste de directeur général de Hockey Québec depuis hier. C’est le Jocelyn Thibault qui œuvre dans le monde du hockey mineur québécois depuis qu’il a remisé ses jambières en 2008.

L’homme sait de quoi il parle. Il en a vu et vécu de toutes les sortes dans cet univers qui fait surtout parler pour les mauvaises raisons.

C’est un milieu dans lequel trop d’intervenants tirent la couverte de leur côté et veulent imposer leur façon de faire, tout en écrasant ceux qui se placent à travers leur chemin.

Les luttes sont dures.

C’est l’anarchie !

Mettre fin au folklore

Thibault fait donc face à un défi énorme. La bonne nouvelle est qu’il détient un contrat de cinq ans.

Espérons que ce sera suffisant pour qu’il puisse éliminer l’ambiance « folklorique » comme il l’a dit hier dans son allocution, qui sévit dans le hockey mineur québécois depuis trop longtemps.

Car il n’est pas facile de faire disparaître des mauvaises habitudes incrustées depuis des décennies.

Pour Thibault, il est primordial d’attaquer ce problème sans plus attendre pour relancer notre hockey. Il sait que ça va demander temps et patience.

Ça s’adresse à tout le monde qui gravite autour de la planète du hockey mineur. Entre autres aux parents et aux entraîneurs qui ont de mauvais comportements.

Ça ne sera pas de la tarte !

La base du fonctionnement

Thibault entend-il aller lui-même sur le terrain ?

« Oui, je veux être impliqué », répond-il.

« Il y a de la sensibilisation à faire. On va mettre une stratégie en place. Un changement de culture est très important si on veut que ça marche.

« C’est la base. »

Thibault ne s’est jamais mêlé des affaires de ses filles quand elles jouaient au hockey. Il s’asseyait dans un coin de l’aréna et n’allait jamais se plaindre à leur entraîneur ou à un arbitre après une rencontre.

« C’est une belle chose à apprendre aux jeunes », estime-t-il.

Premier sur 125 candidats

Thibault ne saurait dire si sa renommée sera un avantage dans le changement de culture qu’il veut mettre en place.

« Tant mieux si ça aide », se limite-t-il à dire.

Or, ce n’est pas parce qu’il est Jocelyn Thibault qu’il se retrouve à la tête des opérations de Hockey Québec.

Le président du conseil d’administration de la fédération, Yve Sigouin, se veut clair là-dessus.

« On s’est assuré d’embaucher la meilleure personne possible », insiste-t-il.

« Le processus a été assez long. On a parlé aux candidats en présentiel et en visioconférences. Ils ont été soumis à des tests d’aptitude mentale.

« On a dit à Jocelyn qu’on ne l’embauchait pas pour qui il est, mais parce qu’il était le meilleur candidat. »

Et les noms ne manquaient pas. Ils étaient 125 au départ.

La liste a été ensuite réduite à une quinzaine.

Ramener le plaisir

Thibault ne se pose pas en sauveur. Ce n’est pas son genre.

Élevé dans un sport au sein duquel l’entraide est la clé du succès, il va miser sur les gens et l’équipe qui l’entourent. Mais ses intentions sont fermes et ses objectifs bien définis.

Il se donne le mandat de ramener les jeunes sur la patinoire et leur permettre de jouer dans une ambiance positive.

Il ne veut plus qu’un arbitre abandonne pour s’être fait lancer des bêtises ou qu’un entraîneur quitte ses fonctions parce qu’il reçoit des courriels de blâme à la tonne.

C’est toute une éducation à faire.

Son sens de l’engagement l’honore.

Souhaitons-lui la meilleure des chances.

Quantité et qualité

Le hockey est en perte de vitesse au Québec, depuis plusieurs années. La chose ne se vérifie pas uniquement par la faible représentativité des joueurs québécois dans la LNH, mais aussi par le nombre d’inscriptions à la fédération.

Le soccer, le football et le basketball ont fait des pas de géant en ce siècle de grands changements.

Les coûts reliés à la pratique du hockey ne sont pas à la portée de toutes les bourses non plus.

Ça coûte la peau des fesses !

Ne pas oublier le processus

Aussi l’intérêt pour le hockey chez les jeunes est-il un des nombreux dossiers sur lesquels Jocelyn Thibault se penchera durant son mandat.

Entend-il donner priorité à la quantité ou à la qualité des joueurs ? lui a demandé une journaliste hier.

« L’un n’empêche pas l’autre », a répondu Thibault.

« Je veux plus de joueurs, et je veux de meilleurs joueurs et joueuses », a-t-il continué.

« On aimerait placer plus de joueurs et joueuses dans les équipes nationales et professionnelles.

« C’est le grand paradoxe du sport. Si tu mets trop d’emphase sur l’objectif, tu oublies le processus. Si on a un bon processus, on développe nos joueurs comme il faut.

« On aura plus de joueurs et joueuses parce que ce sera plus intéressant. S’il y a plus de joueurs, on a plus de chances d’en amener vers les équipes nationales. »

S’amuser

Si les jeunes ont du plaisir, cela pourrait les inciter à jouer plus longtemps.

« Ce que je ne veux pas, c’est un joueur qui se fait couper du pee-wee AAA à 11 ou 12 ans et qui pense que sa vie est finie », a encore dit Thibault.

Personnellement, je n’ai jamais compris cette affaire-là.

Thibault non plus.

Ça relève de l’abomination !

« Le hockey est un sport à développement tardif où il y a un crescendo à prévoir », a mentionné le nouveau DG de Hockey Québec.