Le maire élu Marchand a discuté avec Bonnardel

Le maire nouvellement élu Bruno Marchand a discuté mardi matin avec le ministre des Transport François Bonnardel et affirme que «les canaux sont ouverts».

À sa deuxième journée après son élection de dimanche, Bruno Marchand a eu une conversation téléphonique avec son principal interlocuteur au gouvernement pour les questions de transport. Le ministre François Bonnardel lui a passé un coup de fil et a publié l'information sur son compte Twitter par la suite. «Ce matin, j’ai parlé à Bruno Marchand afin de le féliciter pour son élection à titre de maire de la Ville de Québec», a-t-il écrit. «J’ai bien hâte de travailler avec lui pour améliorer la mobilité pour tous les gens de Québec! »

Le nouveau maire a indiqué par la voix de son attaché de presse que ce fut «une rencontre très cordiale. M. Marchand est persuadé d’une belle collaboration et de créer de bons liens rapidement. Les canaux de communications sont ouverts».

La veille, M. Marchand a réitéré dans une entrevue au Journal, son intention de voir grand pour Québec et pour le tramway, insistant sur l'importance de ne pas s'enfermer dans un carcan financier et d'élaborer un plan à long terme prévoyant une vision globale de la mobilité à Québec et également une deuxième phase pour le mégaprojet.

