Le projet de voie de contournement de Lac-Mégantic aura du retard

Tout indique que la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic ne sera pas complétée d'ici la fin de 2023, comme le promet Ottawa depuis des mois.

• À lire aussi: Tragédie de Lac-Mégantic: Québec va de l’avant pour redistribuer l’argent aux victimes

• À lire aussi: Tragédie de Lac-Mégantic: les cadres québécois de la MMA, de simples exécutants

• À lire aussi: Lac-Mégantic: le convois était surnommé la «bombe ambulante»

Dans une lettre envoyée au ministre fédéral des Transports lundi, le PDG du Canadien Pacifique (CP), Keith Creel, accuse Transports Canada (TC) de ne pas respecter ses engagements si bien que le projet prend du retard.

Au printemps dernier, Transports Canada et la Central Maine and Quebec Railway (CMQR), filiale du CP, ont signé une entente préalable à la construction de la voie de contournement ferroviaire.

Dans sa lettre, Keith Creel rappelle que selon cette entente, pour avoir la voie de contournement ferroviaire avant la fin de 2023, la construction devait commencer avant l'hiver 2021. Or, rien ne bouge selon le président du CP.

Transports Canada n'a non seulement toujours pas complété l'acquisition des terrains, mais il n'a pas encore octroyé au Canadien Pacifique l'allègement des exigences réglementaires nécessaires pour que le projet se réalise dans les temps.

Ottawa n'a toujours pas confirmé qu'il acceptait les risques financiers associés à un calendrier de construction si serré.

Ces retards font en sorte, selon M. Creel, que l'acier pour la construction du pont qui passera au-dessus de la rivière Chaudière n'a pas pu être commandé. Un élément majeur pour une mise en service de la voie en 2023.

Le député conservateur de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, est déçu par le manque de sérieux du gouvernement.

«Quand on apprend que la compagnie qui doit faire le projet ne croit pas que ça va être possible, il y a de quoi être déçu. Je suis déçu parce qu'il y a des citoyens chez qui va passer la nouvelle voie de contournement qui attendent des compensations. Je suis déçu parce qu'on n’a toujours pas de plan et je suis déçu parce que c'est clair depuis le printemps que la compagnie demande au gouvernement de mettre en place des mesures pour accélérer le dossier et là on apprend que ces mesures-là ne sont juste pas adoptées encore», a déclaré le député.

De son côté le représentant de la trentaine de propriétaires agroforestiers chez qui la voie de contournement passera n'est pas surpris par les propos de Keith Creel.

André Roy de l'UPA-Estrie rappelle que tant qu'Ottawa ne donnera pas de garantie de servitude d'accès à vie aux producteurs agroforestiers qui verront leurs terres scindées en deux par la voie de contournement, ils ne signeront rien.

L'acquisition des terrains risque donc de prendre du temps, surtout si aucun accord n'est signé et que le gouvernement doit aller en expropriation.

De son côté, Transports Canada n'a pas encore répondu à nos questions.