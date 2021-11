Course serrée à la mairie de Québec: Léger fier de la justesse de son sondage

Jean-Marc Léger, de la firme Léger, se réjouissait hier de la justesse du dernier sondage publié dans Le Journal et qui avait prévu le résultat extrêmement serré de la course à la mairie de Québec.

« Notre sondage était très précis. Il faut être fier. On a présenté une information hyper précise », s’est félicité le sondeur, en entrevue au Journal.

Le dernier coup de sonde publié le 6 novembre annonçait en effet une course entre Marie-Josée Savard et Bruno Marchand, placés au coude à coude, à 31 %, après une remontée spectaculaire du chef de Québec Forte et Fière.

Dimanche, le résultat de l’élection s’est soldé par 32,32 % des voix pour M. Marchand et 31,86 % pour Mme Savard.

Aucun doute

« Je ne veux pas être prétentieux. Mais ça fait 35 ans que je fais le métier et on se trompe pas souvent. »

Il dit n’avoir jamais douté, pendant la soirée, de la justesse de ses prédictions, même si les réseaux de télévision ont déclaré Mme Savard vainqueure. Il était d’ailleurs « en désaccord » avec cette décision. « Je savais que ce serait serré. »

Pour lui, il faut tenir compte des sondages dans la présentation d’une soirée électorale. Les deux grands réseaux, Radio-Canada et TVA, se sont d’ailleurs excusés hier de leur annonce hâtive, qui a joué dans la décision de Mme Savard de livrer son discours de victoire assez tôt, alors qu’elle a finalement été battue.

« C’est des leçons pour les médias, des leçons pour les organisateurs politiques. Mais c’est surtout quelqu’un qui a vécu une soirée très difficile », constate Jean-Marc Léger.

Patience

Selon lui, il faut être plus patient et réfréner l’envie folle « de vouloir proclamer rapidement un gagnant. On n’est pas pressés ».

Il souligne par ailleurs la performance de M. Marchand qui a surmonté l’avance considérable engrangée par Marie-Josée Savard dans le vote par anticipation.

« Québec est un cas. C’est unique. Ça fait deux fois. J’ai jamais vu ça dans les autres villes une montée fulgurante comme ça d’un candidat. C’est quand même tout un exploit. »

