Les médecins sonnent l'alarme concernant les ITS

À trois semaines de la Journée mondiale du sida, Gary Lacasse, le directeur général de la Société canadienne du sida lance un cri d'alarme.

«J'interpelle le ministre Duclos. Regardez ce qui se passe présentement, les déficiences et les écarts dans le financement pour les organismes et les campagnes de sensibilisation. Faites quelque chose», mentionne-t-il.

La maladie fait moins les manchettes, mais les infections transmises sexuellement, comme le SIDA, continuent de faire des ravages.

Le fondateur de la clinique L'Actuel au centre-ville de Montréal, le docteur Réjean Thomas, abonde dans le même sens.

«Il y a un jeune patient, par exemple, quand je lui ai annoncé qu'il était VIH... il ne comprenait pas de quoi je parlais. C'est le drame des jeunes d'aujourd'hui», explique le docteur Réjean Thomas, cofondateur de la clinique médicale L’Actuel.

C'est le constat qu'il fait sur le terrain: un manque d'éducation, de prévention et de sensibilisation, loin des années 1980, dit-il, ou le sujet était à ce moment sur toutes les lèvres. Un rapport de l'INSPQ a récemment noté une diminution du nombre d'ITSS déclarées de janvier à septembre 2020, l'année dernière, plus particulièrement à compter du mois de mars. Accès limité au dépistage au plus fort de la pandémie, délestage de certaines activités de vigie, mesures sanitaires, attention, souligne le docteur Thomas.

«Le problème est toujours là, c'est important d'en parler. C'est important aussi de se protéger, parce que oui, ma vie va bien, mais ce n'est pas une partie de plaisir pour autant» rappelle Sébastien Aumont, atteint d’un VIH indétectable.

Selon des données de l'Agence de santé publique du Canada, en 2018, environ, 62,050 personnes vivaient avec le VIH au pays. La même année, on estimait à 2242 le nombre de nouveaux cas d'infection. Une personne était infectée toutes les quatre heures.

Nouvellement entré en poste comme ministre de la Santé au fédéral, Jean-Yves Duclos dit comprendre cette lutte importante contre le sida et dit voir à tout ça prochainement.