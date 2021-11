Manon Brouillette devient PDG de Verizon

L’ancienne dirigeante de Vidéotron Manon Brouillette a été nommée présidente et cheffe de la direction du groupe américain de télécommunications Verizon.

À partir du 1er janvier 2022, Manon Brouillette occupera la double fonction de vice-présidente exécutive de Verizon Communications et de PDG de Verizon Consumer Group, peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise. Elle succédera ainsi à Ronan Dunne, qui assumera le rôle de conseiller stratégique.

Avant de rejoindre l’équipe de Verizon, en tant que cheffe de l'exploitation et cheffe de la direction adjointe en juillet 2021, Mme Brouillette a été présidente et cheffe de la direction de Vidéotron, et ce pendant cinq ans avant de quitter ses fonctions à la fin de l’année 2018.

Elle a œuvré pendant 14 ans pour la filiale de Québecor, où elle a occupé diverses fonctions de gestion, notamment celle de vice-présidente du secteur Marketing et développement de nouveaux produits.

La Trifluvienne a également été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada, en 2014 et 2016 par le réseau des femmes exécutives WXN, pour son leadership.

«Au cours des deux décennies et plus que j'ai passé en tant que leader dans cette industrie, il n'y a jamais eu de période plus propice aux changements. Alors que nous avons longtemps rêvé d’un monde connecté à la 5G, cette vision devient rapidement notre réalité. Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de diriger l'activité grand public de Verizon et de capitaliser sur cette prochaine étape de croissance», a déclaré la principale intéressée par communiqué.

Verizon, dont le siège social est à New York, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie et de communication. En 2020 l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 128,3 milliards $ US.