Les porteurs de ballon des Browns de Cleveland Nick Chubb et Demetric Felton ont été déclarés positifs à la COVID-19.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, mardi.

Comme les deux athlètes sont vaccinés contre le virus, ils devront soumettre un test négatif 24 heures avant l’affrontement de dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre afin de pouvoir le disputer.

La possible absence des deux hommes est une bien mauvaise nouvelle pour les Browns, déjà privés de Kareem Hunt en raison d’une blessure à un mollet. Présentement, D’Ernest Johnson est le seul porteur de ballon disponible pour la formation de l’Ohio.

Chubb connaît une excellente campagne 2021. En sept parties, il a amassé 721 verges et six touchés avec ses jambes. Il a d’ailleurs maintenu une moyenne de six verges par course cette saison.

Pour sa part, Felton est principalement utilisé pour retourner les bottés de dégagement.

