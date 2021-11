Michael Rousseau a commencé son apprentissage du français

Le PDG unilingue d’Air Canada, Michael Rousseau, assure avoir commencé son apprentissage du français.

«En fait, j’ai commencé mon apprentissage du français avec un professeur personnel», peut-on lire dans une lettre envoyée aux employés de la compagnie aérienne

Lisez la lettre complète:

Chers collègues,

Comme vous le savez, on a beaucoup parlé des commentaires que j’ai tenus la semaine dernière en réponse aux questions des médias sur ma capacité de parler français. Je regrette sincèrement ces propos, et l’attention qu’ils ont attirée sur notre entreprise.

J’assume l’entière responsabilité de mes commentaires de la semaine dernière. Les gens qui me connaissent bien savent que ces mots ne sont pas le reflet de mes valeurs et de mes convictions.

Je prends et j’accepte la critique personnelle. Par contre, les critiques visant nos employés et nos pratiques me blessent profondément, alors que vous travaillez si fort pour servir nos clients.

Je réitère mes plus sincères excuses, particulièrement à mes collègues, pour ne pas avoir démontré plus de sensibilité à l’égard de l’importance de parler français au Québec.

Le respect fait partie intégrante de nos valeurs et de tout ce que nous faisons à Air Canada. Comme je l’ai promis l a semaine dernière, je réitère mon engagement ferme à apprendre le français. En fait, j’ai commencé mon apprentissage du français avec un professeur personnel.

Dans l’esprit de notre culture d’amélioration continue, j’annonce également que j’ai donné à Lucie et à Arielle le mandat de revoir et de renforcer nos pratiques en matière de langues officielles.

Je vous encourage à nous faire part de vos suggestions. Je superviserai personnellement ce processus pour veiller à ce que toute mesure requise soit mise en application. Je m’engage à vous tenir informés des progrès de cette démarche.

Ces derniers jours, bon nombre d’entre vous m’avez transmis des mots de soutien et d’encouragement. Je vous en suis reconnaissant. Je suis fier de notre entreprise et des gestes que vous posez tous chaque jour à l’endroit de nos clients, dans les deux langues officielles.

Merci.

