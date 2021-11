[PHOTOS] Michel Venne condamné à six mois d’emprisonnement

L’ancien journaliste et ancien directeur de l’Institut du Nouveau Monde (INM) Michel Venne a été condamné à six mois de prison mardi matin pour agression et exploitation sexuelle.

• À lire aussi: Crimes sexuels : le producteur Luc Wiseman testera la preuve de la Couronne

Le procureur du DPCP Me Michel Bérubé et les avocats de l’ex-éditorialiste du Devoir ont demandé au juge d’entériner une suggestion commune d’emprisonnement de six mois moins un jour, ferme.

Photo Pierre-Paul Biron

Michel Venne, âgé de 61 ans, devra aussi être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans selon la proposition des procureurs. Il avait été reconnu coupable en juin dernier.

Le juge Stéphane Poulin a accepté la suggestion des procureurs, reconnaissant que la vie et la carrière de la plaignante avaient été «grandement affectées».

Michel Venne, âgé de 61 ans, devrait aussi être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans selon la proposition des procureurs.

Le juge Stéphane Poulin a accepté la suggestion des procureurs, reconnaissant que la vie et la carrière de la plaignante avaient été «grandement affectées».

Photo Pierre-Paul Biron

Michel Venne, menotté, a pris le chemin de la détention sous les yeux de sa conjointe qui l’accompagnait.

Appel à venir

Les avocats de Michel Venne ont déjà déposé une demande d’appel au cours de l’été, arguant que le juge avait commis plusieurs erreurs dans son jugement. Ce dernier avait établi que le témoignage de l’accusé était «calculé», manquant de «franchise et de transparence».

Il a été confirmé en septembre que la Cour d’appel acceptait d’entendre la cause à une date ultérieure.

Il a été confirmé en septembre que la Cour d’appel acceptait d’entendre la cause à une date ultérieure.

Dans ce contexte, Me Nicholas Saint-Jacques a confirmé qu’il déposerait plus tard en journée mardi une demande de remise en liberté provisoire en attendant que cette nouvelle procédure soit entendue.

Pierre-Paul Biron

Dans ce contexte, Me Nicholas Saint-Jacques a confirmé qu’il déposerait plus tard en journée mardi une demande de remise en liberté provisoire en attendant que cette nouvelle procédure soit entendue.

Le ministère public ne s’opposera pas à la demande.

La victime, la documentariste et auteure Léa Clermont-Dion avait affirmé sur les réseaux sociaux en septembre être déçue «à l’idée que les procédures puissent être prolongées d’une année».

«Je suis essoufflée», avait-elle confié.

Elle n’était pas présente au Palais de justice de Québec mardi matin, mais la couronne a indiqué à sa sortie que Mme Clermont-Dion était soulagée de pouvoir tourner une première page de cette histoire.

«C’est une grosse étape qui a été franchie aujourd’hui et elle est satisfaite du déroulement du dossier, soulagée», a confié Me Michel Bérubé, saluant au passage son courage.

Envoyer un message

Quant à la peine, le procureur l’a qualifiée de «très sérieuse».

«Quand on regarde la jurisprudence, des peines de six mois pour des crimes similaires, avec des individus et des circonstances similaires, j’ai envie de vous dire qu’il n’y en a pas beaucoup», a fait remarquer l’avocat de la poursuite, approuvant le message envoyé à la population.

«C’est de nature à envoyer un message très clair à toute personne qui serait tentée d’agir de la même façon que M. Venne, c’est-à-dire de se livrer à des attouchements sexuels dans un contexte où on est en situation d’autorité», insiste Me Bérubé.

Mineure au moment des faits

Les faits reprochés à Michel Venne remontent à l’été 2008, alors qu’il travaillait avec Léa Clermont-Dion, stagiaire à l’INM et mineure à ce moment. Ces deux aspects ont d’ailleurs été cités comme étant des facteurs aggravants par la couronne et le juge.

L’accusé avait tenté de mettre sa main dans la culotte de la jeune femme alors qu’il la raccompagnait à son hôtel. Venne avait de son côté plaidé le malentendu, disant plutôt avoir mis sa main sur son épaule.

Lors du verdict de culpabilité en juin dernier, Léa Clermont-Dion, qui a demandé la levée d’une ordonnance de non-publication sur son identité pour pouvoir s’exprimer, avait souhaité que «la honte change de camp».

À VOIR AUSSI...