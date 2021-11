NFL: «OBJ» n'est pas réclamé au ballotage

Le receveur éloigné Odell Beckham fils n’a pas été réclamé au ballottage, mardi, et sera joueur autonome pour la première fois de sa carrière.

• À lire aussi: Aaron Rodgers présente des excuses boiteuses

• À lire aussi: Mauvaise nouvelle pour les Browns

L’athlète de 29 ans touchera donc 4 millions $ sur les 7,25 millions $ prévus à son contrat avec les Browns de Cleveland et pourra choisir sa prochaine destination. Il avait déjà indiqué vouloir porter l’uniforme d’un club qui aspire aux grands honneurs.

Portant l’uniforme des Browns depuis trois saisons, Beckham n’est plus l’ombre du joueur qu’il était avec les Giants de New York lors des cinq premières années de sa carrière, en partie en raison des blessures. En six matchs cette saison, il a seulement mis les mains sur 17 ballons, pour 232 verges, sans être en mesure d’atteindre la zone des buts adverses.

Ce sont toutefois des vidéos publiées par son père sur les médias sociaux, dans lesquelles on peut voir le quart-arrière Baker Mayfield cibler d’autres receveurs alors que Beckham est libre, qui ont attisé le charbon.

À voir aussi