Où trouver de l’aide quand on manque d’argent?

J’ai hérité d’une tare familiale. Une maladie qui court du côté de mon père depuis plusieurs décennies. J’ai du mal à composer avec les aléas de la vie. Quand je tombe, je tombe très creux, et quand je remonte, je le fais aussi avec excès. Je suis suivie en psychiatrie depuis quelques années et je me suis stabilisée.

J’ai aussi fait une psychothérapie qui m’a aidée à traverser le pire. Mais comme mes moyens financiers sont limités, je ne puis continuer à payer pour me tenir à flot. Auriez-vous une suggestion de quelque chose de pas cher pour me permettre de garder le cap ?

Anonyme

J’ai deux suggestions pour vous. La première serait de contacter l’organisme « Relief » qui vient en aide gratuitement aux personnes anxieuses, dépressives ou bipolaires, via une ligne d’écoute et des ateliers. On l’atteint au 1 866 738-4873. Il existe aussi un regroupement qui s’appelle « Émotifs anonymes », une fraternité (totalement gratuite aussi) d’hommes ou de femmes qui désirent acquérir ou conserver un équilibre émotif. On le joint au 819 371-1911.