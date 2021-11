Pour éviter que les coquelicots se fanent...

En 1915, le lieutenant-colonel John McCrae avait-il vu juste en disant dans son poème Au champ d’honneur : « À vous jeunes désabusés. À vous de porter l’oriflamme. Et de garder au fond de l’âme. Le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon. Les coquelicots se faneront. » ?

Cette année marque le 100e anniversaire d’un symbole intemporel de souvenir qui est le coquelicot. Cette fleur sauvage découverte dans les champs de Flandres lors de la Première Guerre mondiale est portée à la boutonnière, côté gauche, afin de nous souvenir de ceux qui sont tombés au combat et afin qu’ils demeurent toujours bien vivants dans nos cœurs.

Fin de mission en Afghanistan

Cette année 2021 marque aussi le 10e anniversaire de la fin de la mission de combat en Afghanistan. Ce ne sont rien de moins que 40 000 militaires canadiens qui ont participé à cette opération, dont 158 sont décédés, des milliers ont été blessés physiquement ou mentalement et des dizaines se sont enlevé la vie. Ces vétérans de l’Afghanistan ont aujourd’hui dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine et soixantaine. Ce sont vos voisins, vos collègues de travail, vos amis et des membres de votre famille.

Malgré ces anniversaires importants, j’ai la malheureuse impression que les coquelicots ont commencé à faner dans notre pays. Depuis le lancement de la campagne du coquelicot, je croise des dizaines de personnes chaque jour et je ne vois que très peu de coquelicots à la boutonnière. En fait, de mes plus lointains souvenirs, je n’ai jamais vu si peu de gens porter ce symbole.

Alors, le temps est à la reconnaissance, à l’action et au souvenir.

À vous, jeunes et moins jeunes désabusés, vous avez une responsabilité de préserver le souvenir de ces hommes et de ces femmes qui ont fait le sacrifice ultime pour notre nation. Qui plus est, votre reconnaissance devrait être sans borne, car vous leur devez en grande partie votre excellente qualité de vie au Canada et le fait que vous vous réveillez chaque jour dans un pays libre. Auriez-vous perdu « le goût de vivre en liberté » ?

Prendre soin de nos vétérans

À vous, décideurs fédéraux élus par le peuple, je vous rappelle que vous avez une responsabilité d’honorer et de prendre soin de nos vétérans, à longueur d’année, au même titre qu’ils ont pris soin de notre nation lors des conflits. Ces vétérans sont de tous les âges, de toutes les origines, parlent différentes langues et sont des hommes et des femmes, des Canadiens et des Canadiennes. De tous les groupes de notre société, ils représentent le plus fidèlement la mosaïque canadienne.

À vous tous, portez donc ce coquelicot avec fierté et honneur afin qu’il ne fane jamais ! Remercier sincèrement un vétéran est un simple geste qui fait du bien ! Il s’agit de notre histoire, celle d’une nation forte, progressive et libre. L’histoire de femmes et d’hommes qui ont protégé nos valeurs, nos libertés et nos droits à travers les époques. Il s’agit de nous.

Dave Blackburn, Ph. D.

Vétéran des Forces armées canadiennes

Chercheur en santé mentale des vétérans et militaires

Doyen à l’Université du Québec en Outaouais