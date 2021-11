Retour au bureau: gardez un mètre de distance, demande la CNESST

Le retour au bureau, autorisé par Québec à partir du 15 novembre, devra se faire dans l’ordre et dans le respect des règles sanitaires pour éviter une relance de la pandémie, a averti la CNESST mardi.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a concédé que les travailleurs qui retrouveront leur bureau plus d’un an et demi après le début de la pandémie devront maintenir une distance d’au moins un mètre entre eux, plutôt que les deux mètres précédemment en vigueur.

«Cependant, si cette distance ne peut être respectée, il faut continuer à utiliser un équipement de protection individuelle ou une barrière physique», a averti la CNESST en évoquant l’installation de barrière de plexiglas entre les postes de travail ou le port du masque.

«Pour que la reprise puisse se faire de façon durable et sécuritaire, il faut continuer d'observer les règles en place. J'invite donc les employeurs à consulter tous les outils à leur disposition pour un retour réussi et harmonieux», a renchéri le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Outre les mesures de précautions, la CNESST invite les gestionnaires à adopter une formule de travail hybride, mêlant présence au bureau et travail à distance. Elle recommande aussi de reprendre le travail au bureau graduellement, avec un petit groupe qui pourra aller en grandissant, le temps de tester et de s’habituer aux mesures sanitaires en vigueur.

