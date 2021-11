Santé Canada autorise le vaccin Pfizer en dose de rappel

Santé Canada autorise Pfizer à administrer une troisième dose de son vaccin contre la COVID-19 pour les adultes de 18 ans et plus.

Cette autorisation pour un «vaccin de rappel» fait suite à une demande d'approbation faite par Pfizer le 1er octobre 2021 dernier, auprès de Santé Canada.

«Après avoir effectué un examen complet et indépendant des preuves, le Ministère a déterminé que le vaccin anticovidique de rappel Comirnaty répondait aux exigences strictes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité», a déclaré Santé Canada dans un communiqué mardi.

(1/5) Santé Canada a autorisé l’utilisation du #VaccinCovid Comirnaty de Pfizer-BioNTech comme dose de rappel chez les adultes de 18 ans et plus à être administrée au moins six mois après la fin d’une série primaire de vaccins. pic.twitter.com/ZqEE1ZUOG2 — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) November 9, 2021

Ainsi, ce vaccin de rappel pourra être administré aux adultes de 18 ans et plus, au moins six mois après que la personne a complété la première série de vaccins. Il a été conçu pour «étendre la protection contre la COVID-19 sur une plus longue période», a-t-on expliqué.

Une troisième dose de vaccin

En septembre dernier, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a déclaré que, pour l'instant, une troisième dose de vaccin était justifiée pour les personnes vivant dans des centres de soins de longue durée ou dont le système immunitaire est affaibli.

Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé à la fin août que les Québécois immunosupprimés ou dialysés pourront recevoir une troisième dose de vaccin anti-COVID.

